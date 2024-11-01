Más app basura preinstaladas en los móviles Xiaomi: Ahora incluiran una wallet para criptomonedas

A partir de 2026, los dispositivos móviles de Xiaomi tendrán más bloatware preinstalado de fábrica, en concreto, una wallet. Y es que la compañía ha firmado una colaboración con Sei Labs, y llegarán con una cartera de criptomonedas y una app de descubrimiento Web3 preinstalada en todos los dispositivos que se lancen a partir de 2026 (salvo en China continental y Estados Unidos).
Por lo tanto los wallets de criptomonedas son tan legales como las carteras para billetes de euro, son las transacciones lo que podrían ser ilegales según sus cuantías.
