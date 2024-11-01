edición general
Más app basura preinstaladas en los móviles Xiaomi: Ahora incluiran una wallet para criptomonedas

A partir de 2026, los dispositivos móviles de Xiaomi tendrán más bloatware preinstalado de fábrica, en concreto, una wallet. Y es que la compañía ha firmado una colaboración con Sei Labs, y llegarán con una cartera de criptomonedas y una app de descubrimiento Web3 preinstalada en todos los dispositivos que se lancen a partir de 2026 (salvo en China continental y Estados Unidos).

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Estos no han visto Samsung...
pitercio #4 pitercio
Canta+Shizuku y a eliminar todo lo que no sea core del SO.
#9 yarkyark
#4 Excelente recomendación. No la conocía.
Torrezzno #3 Torrezzno
GrapheneOS, LineageOS... hay vida ahi fuera
jm22381 #7 jm22381
Cuando tengan problemas económicos el PCCh pulsa un botón y se queda con todos los activos :troll:
#10 Pingocho
#7 Visto como ha derivado EEUU este año, no me confiaría tampoco del software americano.
Gry #5 Gry
¿No habían ilegalizado las wallets de criptomonedas en la UE o algo por el estilo?
sorrillo #6 sorrillo
#5 Por lo que tengo entendido se han establecido límites para las transacciones en efectivo, en 10.000€, y para los pagos anónimos, en 3.000€. Y esa prohibición aplica tanto al dinero en efectivo como al pago con criptomonedas.

Por lo tanto los wallets de criptomonedas son tan legales como las carteras para billetes de euro, son las transacciones lo que podrían ser ilegales según sus cuantías.

#11 Pingocho
Ahora que los móviles de Samsung y Apple están en el top en potencia de procesamiento y gráficos, y que Xiaomi ha subido sus precios, ¿Qué razones hay para comprarse un Xiaomi en 2025/26?
nemeame #8 nemeame
Los pobres fabricantes de móviles con beneficios multimillonarios tienen que traicionar a los clientes a los que exprime metiéndoles mierdas diificiles de desinstalar.

Dentro de unos años la Unión Europea les multará con unos eurillos pero sin afectar a sus abultados beneficios y a continuar. Todo bien
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Debloat buscad. Aunque no sé si ha cambiado algo, el último que tengo en un poco x5
