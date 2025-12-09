Más allá de Madrid: el informe de Sanidad sobre colaboración público-privada que lideran Cataluña y Navarra

La región madrileña contaría con un porcentaje de hospitales con dependencia funcional privada tres veces menor que Cataluña, y de camas disponibles en estos centros casi tres veces inferior que Navarra el documento señala a Cataluña y Navarra como las comunidades que destacan «especialmente» por una proporción de dotación del SNS en centros con dependencia funcional privada superior a la media, tanto en hospitales como en camas; y también en quirófanos, donde vuelven a aparecer como territorios especialmente relevantes.
