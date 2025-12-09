edición general
Más allá de Madrid: el informe de Sanidad sobre colaboración público-privada que lideran Cataluña y Navarra

La región madrileña contaría con un porcentaje de hospitales con dependencia funcional privada tres veces menor que Cataluña, y de camas disponibles en estos centros casi tres veces inferior que Navarra el documento señala a Cataluña y Navarra como las comunidades que destacan «especialmente» por una proporción de dotación del SNS en centros con dependencia funcional privada superior a la media, tanto en hospitales como en camas; y también en quirófanos, donde vuelven a aparecer como territorios especialmente relevantes.

En Cataluña, la tabla específica de dotación hospitalaria dentro del SNS muestra que en 2023 el 41,4% de los hospitales del SNS tiene dependencia funcional privada (90 de 217). En camas, el peso es del 34,3% en instaladas y del 37,2% en camas en funcionamiento; en quirófanos, alcanza el 24,2%.

En Navarra, el patrón es aún más marcado en quirófanos: en 2023, el 41,2% de los hospitales del SNS aparece con dependencia funcional privada (7 de 17). La proporción llega al 40,7% en camas en…   » ver todo el comentario
#2 Lo que no sucede en Catalunya... como diferencia, es que la pareja del Presidente de la comunidad... no sólo trabaja para el hospital privado, sino que además, forma parte orgánica de dicha empresa... además, tiene pendientes juicios, por facturas falsas... evasión de impuestos... y además se ha comprado, y convive con el presidente, en un exclusivo ático en una zona privilegiada de la capital.

Me temo, que esa, es una gran diferencia... independientemente que el sistema, para los intereses…   » ver todo el comentario
Ya se ha subido con otra fuente manipuladora y se ha desmontado el argumento easy.
#1 Para no manipular, aquí tienes el informe de sanidad al que hace referencia el artículo
www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/docs/20251209_Informe_Sanidad_Priv
