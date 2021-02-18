edición general
Más de 200 profesores piden la libertad de Pablo Hasél y lo postulan para el premio Sájarov

Más de 200 catedráticos y profesores de diferentes países han apoyado la campaña de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) firmando un manifiesto a favor de la puesta en libertad del rapero Pablo Hasél. La campaña también lo postula como candidato al Premio Internacional Sájarov, que otorga el Parlamento Europeo.

#3 Toponotomalasuerte
Es una vergüenza. 5 años en la cárcel por cantar e insultar al rey. Y los nazis de mierda abofeteando cómicos y ni pisan el juzgado.
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Puede estar en la calle mañana mismo si quiere. Tiene derecho a libertad condicional asi como a beneficios penitenciarios...
...pero pefiere hacerse pasar por martir.
Cyberbob #6 Cyberbob
#4 ¿Eso es cierto? Pensaba que eso no es decisión suya sino que depende de otros factores …
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo *
#6 El mismo lo reconoce en una carta que envio hace un tiempo explicando su version en la que, sin ir mas lejos, se define preso politico (pongo una carta suya para que luego no se diga que es mentira).

www.presos.org.es/index.php/2025/05/15/carta-de-pablo-hasel-desde-la-p
#7 Luiskelele *
Decir que este tío está donde está por cantar es como decir que Jose bretón está en la cárcel por hacer una barbacoa. No seamos ingenuos.

Edit: jajaja si lo pone la noticia y todo

El 16 de febrero de 2021 Pablo Hasél fue encarcelado por los por los delitos de enaltecimiento de terrorismo e injurias y calumnias contra la Corona y las instituciones del Estado, y posteriormente fue condenado por otras causas.
Waves #2 Waves
Éste entró en la cárcel por una canción al rey o algo así, no?
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#2 No

Me tendre que guardar esta web que lo explica clarinete...
www.hayderecho.com/2021/02/18/una-verdad-a-medias-es-una-mentira-compl
themarquesito #10 themarquesito
#2 Por acumulación de condenas incluyendo injurias a la corona, enaltecimiento del terrorismo, coacción de testigos, y lesiones
#11 VFR
Lo que quiere es casito
#5 poxemita
Hasel, el Mandela de Lérida.
