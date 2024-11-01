Más de 2.300.000 coches ya lo llevan: BYD planta cara al FSD de Tesla con la versión 5.0 de su 'Ojo de Dios'

BYD no quiere que Tesla sea la única que presuma de software. El gigante de Shenzhen acaba de lanzar oficialmente en China su nuevo sistema de conducción asistida God’s Eye 5.0 (Ojo de Dios), apenas un año después de iniciar el programa. Esta actualización llega después de que la marca haya desplegado versiones anteriores en más de 2,3 millones de vehículos, creando un efecto red que permite a la compañía recopilar y procesar una cantidad ingente de datos en tiempo real.