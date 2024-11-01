Más de 100 científicos firman un manifiesto a favor de una revolución alimentaria

Más de un centenar de investigadores, médicos, nutricionistas y docentes universitarios españoles declaran este martes la urgente necesidad de una transición hacia dietas mayoritariamente vegetales para revitalizar el campo español, afrontar la emergencia climática y frenar la propagación de enfermedades cardiovasculares. Firman para ello el Manifiesto a favor de la revolución proteica, en el que abogan por impulsar dietas mayoritariamente vegetales.