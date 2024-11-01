Más de 100 científicos firman un manifiesto a favor de una revolución alimentaria

Más de un centenar de investigadores, médicos, nutricionistas y docentes universitarios españoles declaran este martes la urgente necesidad de una transición hacia dietas mayoritariamente vegetales para revitalizar el campo español, afrontar la emergencia climática y frenar la propagación de enfermedades cardiovasculares. Firman para ello el Manifiesto a favor de la revolución proteica, en el que abogan por impulsar dietas mayoritariamente vegetales.
| etiquetas: científicos , manifiesto , alimentación , vegetales , agricultura
Les ha faltado acabar con el fascismo. Me parece curioso mezclar churras con merinas. Es que los campos de cereales no hay que regarlos? En que estudios se basan para decir que van a frenar las enfermedades cardiovasculares?
No se, mezclar ciencias tan diversas y no decir tampoco los puntos negativos me parece poco científico. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hasta donde se la dieta mediterránea no necesita actualizarse y tiene de todo menos soja transgénica
Si sustituyes la proteína animal por proteína vegetal, no hablo de los productos industriales extraños, sino de la combinación tradicional que hacía la abuela (arroz + lentejas). Al juntar legumbres con cereales se obtiene una proteína más diversa y por lo tanto de mejor calidad que la proteína animal.
La dieta mediterranea se va a tener que adaptar al aumento de temperatura de nuestro mar y a condiciones climaticas cada vez más drasticas.
¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!