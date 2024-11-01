edición general
Más de 100 científicos firman un manifiesto a favor de una revolución alimentaria

Más de un centenar de investigadores, médicos, nutricionistas y docentes universitarios españoles declaran este martes la urgente necesidad de una transición hacia dietas mayoritariamente vegetales para revitalizar el campo español, afrontar la emergencia climática y frenar la propagación de enfermedades cardiovasculares. Firman para ello el Manifiesto a favor de la revolución proteica, en el que abogan por impulsar dietas mayoritariamente vegetales.

#1 Celsar
Cien científicos y cuatro cuatreros..
Cuñado #3 Cuñado
#1 Y tres... tristestigres.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
claro, con todo el veneno que nos meten desde el amego del sur...porque lo que se planta aqui se lleva a los paises del norte para clavarles bien clavados.
Torrezzno #4 Torrezzno *
"la urgente necesidad de una transición hacia dietas mayoritariamente vegetales" para revitalizar el campo español, afrontar la emergencia climática y frenar la propagación de enfermedades cardiovasculares.

Les ha faltado acabar con el fascismo. Me parece curioso mezclar churras con merinas. Es que los campos de cereales no hay que regarlos? En que estudios se basan para decir que van a frenar las enfermedades cardiovasculares?

No se, mezclar ciencias tan diversas y no decir tampoco los puntos negativos me parece poco científico. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hasta donde se la dieta mediterránea no necesita actualizarse y tiene de todo menos soja transgénica
Iqui_Balam #8 Iqui_Balam *
#4 1 kg de carne roja necesita mucha más agua que 1kg de tomate. Una burrada más. Producir solamente 1 kg consume unos 15.000 litros, mientras que los tomates no llegarán a 500.

Si sustituyes la proteína animal por proteína vegetal, no hablo de los productos industriales extraños, sino de la combinación tradicional que hacía la abuela (arroz + lentejas). Al juntar legumbres con cereales se obtiene una proteína más diversa y por lo tanto de mejor calidad que la proteína animal.

La dieta mediterranea se va a tener que adaptar al aumento de temperatura de nuestro mar y a condiciones climaticas cada vez más drasticas.
Cuñado #5 Cuñado
¡Cuñados del mundo! ¡Camaradas! ¡Levantémonos contra este nuevo ataque impío del fascismo que quiere arrebatarnos la más elevada manifestación de la libertad humana: el chuletón al punto!

¡Soberbios! ¡Científicos soberbios!
Enero2025 #6 Enero2025
Comer carne es de fachas.
#7 XXguiriXX
Leí a la rápida y no pinta bien: ni una mención al consumo de azúcar.
pitercio #9 pitercio *
Eso es ser valientes ¡Qué huevos! Bueno, qué albóndigas de lenteja, arroz y tofu. Pero sí, no sería nada malo comer menos sangre y más fibra.
