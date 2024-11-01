edición general
Más de 1.000 kenianos se alistaron para luchar en la guerra entre Rusia y Ucrania, según un informe [ENG]

Un total de 1.000 kenianos han sido reclutados para luchar por Rusia, según un informe de inteligencia keniana que detalla una red de funcionarios corruptos que presuntamente están en connivencia con sindicatos de tráfico de personas. El informe, presentado al parlamento el miércoles por el Servicio de Inteligencia Nacional de Kenia (NIS), dijo que 89 kenianos estaban en el frente de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de este año. Al menos un keniano ha muerto, mientras que varios otros han regresado a casa heridos o traumatizados,

| etiquetas: kenia , ucrania , rusia , guerra
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Esos son los fichajes rusos que tanto gustan a según qué merluzos por aquí por el menéame.
Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 tropas de vanguardia  media
Pacman #9 Pacman
#2 a ver quien le dispara de cerca :shit:
#4 anamabel
#1 Los fichajes ukros ya los hacía Vicente Vallés en prime time en Antena 3, hace 4 años. Yo me descojonaba cómo explicaba maneras de alistarse de voluntario para ir a Ucrania cuando eso es delito en España desde Mariano Rajoy.
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Eso es que la guerra va bien para Rusia :troll:
Enero2025 #5 Enero2025
Estos soldados son un blanco perfecto en la nieve.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Por eso los usan para los ataques nocturnos
#6 ernovation
Les llaman "los descartables"
cocolisto #8 cocolisto
Nombre y apellidos, {0x1f601}
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
"No es racismo, solo son chistes".
Kafkarudo #11 Kafkarudo
Sí los ucranianos tratan como basura a los extranjeros que van a darles una mano no me quiero imaginar lo que hacen los rusos con esta gente.
