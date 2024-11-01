Más de 1.000 kenianos se alistaron para luchar en la guerra entre Rusia y Ucrania, según un informe [ENG]

Un total de 1.000 kenianos han sido reclutados para luchar por Rusia, según un informe de inteligencia keniana que detalla una red de funcionarios corruptos que presuntamente están en connivencia con sindicatos de tráfico de personas. El informe, presentado al parlamento el miércoles por el Servicio de Inteligencia Nacional de Kenia (NIS), dijo que 89 kenianos estaban en el frente de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de este año. Al menos un keniano ha muerto, mientras que varios otros han regresado a casa heridos o traumatizados,