ES Martínez-Maíllo sonroja a Zapatero: «Esto se llama sociedad instrumental»

ES Martínez-Maíllo sonroja a Zapatero: «Esto se llama sociedad instrumental»  

El dirigente del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha interpelado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero acerca de la actividad de la empresa Análisis Relevante, señalando que esta sociedad habría contado únicamente con un cliente, Plus Ultra, y con dos proveedores, el propio Zapatero y su empresa familiar.

duende #1 duende
Por alguna extraña razón no he visto este trozo de vídeo por aquí, a mi me parece muy interesante.
#5 Tensk
#1 ¿Extraña?

:roll:
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#1 Si tiene algo q denuncie, q para eso estan los juzgados

Se lo dan a Peinado y palante.

Aqui solo sale el Zapatitos negando saber como funciona esa sociedad. Un corte de 30 segundos.
josde #7 josde
#1 Sera que piensas como Martínez-Maíllo.
#4 surco *
Buff, pues pinta regular tirando a mal.
Y esto no es cuestión de ideologías, es cuestión de transparencia
#2 Cincocuatrotres
#1Pillada con mayusculas a Zapatero, cobrando un pastizal a cuenta de unos pocos cortapegas, así cualquiera vive como un marajá.
Edheo #9 Edheo
#2 Qué expresidente español, me cuentas, que ha tenido que vivir los restos de su vida, pidiendo limosna a la intemperie, buscando puentes que no estén en obras, para buscar cobijo?
Si todo lo que hay que señalar, es que "factura serivicios", por favor, no vendas aquí invents.... si se le pilla por algo, que sea al menos mínimamente ilegal.
O has visto algún rescoldo de dinero público relacionado con sus actividades?
jacm #8 jacm
Visto el vídeo, no demuestra nada.
aupaatu #3 aupaatu
Si no lo está juzgando Peinado,es rara la afirmación del acusador Pepero.
