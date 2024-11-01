edición general
Martin y Nina Varsavsky sobre la derechización de los jóvenes: "Era necesaria"

Martin y Nina Varsavsky sobre la derechización de los jóvenes: "Era necesaria"  

El empresario argentino Martín Varsavsky y su mujer, la empresaria alemana Nina Varsavsky, han visitado Espejo Público para hablar sin filtros sobre política, juventud y economía. El matrimonio ha defendido sus ideas y ha asegurado que los jóvenes "no son ultras, solo quieren una casa y un trabajo estable".

Pertinax #1 Pertinax *
Y tú vas a hacer todo lo posible para que los obtengan. Sí, por los cojones. Es que hay que reírse. Por eso vives en la Argentina de la libertad, no te jode. Vete a engañar a otros mientras disfrutas de tu Chianti en Menorca, demagogo de los cojones.
#2 IsraelEstadoGenocida
La rentabilización de la ultraderecha del descontento de los jóvenes no tiene freno... Por desgracia, la hostia de realidad que se van a llevar cuando se den cuenta de que les van a usar para llenar los bolsillos de sus amigotes va a dejar chico al meteorito que extinguió a los dinosaurios.
angelitoMagno #15 angelitoMagno
Ah, claro, y para tener un trabajo estable, pues lo suyo es votar a los que quieren facilitar los despidos, limitar los contratos indefinidos y flexibilizar los contratos, ¿no?
fareway #4 fareway
Varsavsky es un buen ejemplo de vómito de cabra elevado a CEO. El que envía el meneo le hacia la ola y le sacudía el traje. Así ha quedado menéame...
benjami #11 benjami *
#4 No he dicho nada ahora. Cuando se quejó de mnm conseguimos que se fuese.

La ola se la hago a tu sistemático acoso hacia mí, cargado de prejuicios y haterismo, sin conocer nada de la realldad.

Ese envío es para provocar debate de cerebros sanos, no pus de amígdalas reptilianas.
pepel #16 pepel *
Sionistas NO.
meroespectador #5 meroespectador *
La misma derecha que se encarga de no subir salarios, de no construir vivienda pública, de dejar todo al mercado (que controlan ellos mismos), de vender pisos protegidos a fondos de inversión, que se lucran de contratar a inmigrantes baratos desesperados sin derechos laborales antes que a los locales, que está encantada de cerrar fábricas aquí para traer producto de países del tercer mundo. Si esa misma derecha, mezquina, mentirosa, llorona, violenta que solo sabe azuzar el miedo y…   » ver todo el comentario
angelitoMagno #14 angelitoMagno
#13 Pues que se manifieste la derecha, leñe. ¿No dicen que está casi toda España contra Sánchez? Pues que monten manifestaciones contra él, que no sería la primera vez, y deberían ser un éxito absoluto.
#8 pirat *
A estos egoistas que defienden la mercantilización de todo llegando al safari humano... y blanquear el genocidio, se merecen estar al otro lado de la mira, a ver si les hacía tanta gracia.
Bueno, al mierda del varsaski ya le mataron familia sus fascistas y aún así persiste en defenderlos.
Por cierto, vaya mierda de empresas, jastel lo peor, una burla.
#3 XcUl10
Si, lo van a arreglar estos dos jajaja estos son los que a esos jóvenes de derechas les van a dar más por culo y les diraaaaan. No hay nada que hacer fue todo culpa de ZP y Perro Sanxeee
Yufiro #12 Yufiro
Basura de tipejo, otro mermado que se cree alguien
#17 arreglenenlacemagico
tu pedro sanchez no hizo nada desde luego que este hombre tampoco lo va a hacer ,populismo a la carta.
habria que ver los sueldos que paga este hombre...
para que la gente tenga un casa y un trabajo estable...
#6 Juanjolo *
La izquierda va a estar dando la turra, más pesaos que una mosca cojonera con el tema hasta las elecciones, si las hay claro porque con Sánchez nunca se sabe. Es muy sencillo, a mí no me gusta la mierda de gente que nos gobierna, al pueblo no le gusta la mierda de gente que nos gobierna.
DaniTC #7 DaniTC
#6 se nota que piensas.
fareway #9 fareway *
#6 si las hay claro porque con Sánchez nunca se sabe

El único periodo sin elecciones fue en la dictadura donde por no haber no había ni partidos políticos. Mal que te pese, se cumple la ley.

a mí no me gusta la mierda de gente que nos gobierna, al pueblo no le gusta la mierda de gente que nos gobierna.

De momento una mayoría apoya el gobierno vigente. En las próximas elecciones el pueblo hablará.
#13 Juanjolo *
#9 que legislatura más tranquila está teniendo este gobierno con la cantidad de escándalos y terrible gestión que lo rodean. Y con la prepotencia de seguir y aguantar hasta el final. Un gobierno de derechas estaría de manifestación en manifestación por la mitad de cosas que ha protagonizado este

La izquierda es un peligro que anestesia y somete al pueblo.
EldelaPepi #10 EldelaPepi
#6 Si este gobierno (que no es que me apasione, pero la alternativa me aterroriza) soluciona el problema de la vivienda, obligando a las autonomías a aplicar reformas y limitar el precio de la vivienda, a estos pajarracos se les jode el argumento en cero coma. Y ya no tienen mas.
Si yo fuera el perro dedicaría lo que me quedara de legislatura a esto.
