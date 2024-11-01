Marta, deportada a Colombia por no tener papeles tras 23 años en España: “No pude despedirme de mis hijos”

Crónica de varias expulsiones de personas migrantes trabajadoras "sin papeles" y sin delitos, en lo que parece ser una práctica habitual en el CIE de Barcelona.
| etiquetas: migrante , inmigración , cie , deportación , extranjero , papeles , cataluña
Yo lo entiendo todo, pero hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Por un lado no entiendo que una persona que lleva 23 años en España y no es conflictiva se la mande fuera.
Y por otro lado 23 años sin regularizar tu situación...
No se, me da la impresión que en esta historia algo no se cuenta.
Estos de El Diario se extrañan de que se haga cumplir la ley.
Tiempo ha tenido de sobra para regularizar su situacion para vivir y trabajar legalmente.
¿Qué tal así? No se puede hacer las cosas sin seguir las reglas y esperar que como llevas mucho tiempo haciéndolo mal, pues ahora no te pueden decir que está mal y que tenga consecuencias...
Incluso, a Antonio sería lógico que le cayese un multón de tres pares, ¿no? Y a alguien que se establece sin permiso en nuestro país... nada, ¿verdad?
Pues no será que no has tenido tiempo de regularizarte, y más aquí que reparten nacionalidades como pipas
Y si te plantas aquí y te pones a trabajar sin permiso de residencia ni permiso de trabajo por tu papo moreno, no esperes una alfombra roja.