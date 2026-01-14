edición general
Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega

Marruecos prohibirá la exportación de sardina congelada a la Unión Europea por la escasez de producto —clave para abastecer a la conserva gallega—, pero no tiene problema en que la flota rusa acceda su costa para pescar esa misma especie.

sotillo #2 sotillo
Marruecos dando por culo y buscando el enfrentamiento, su Rey tiene que estar pasándolo muy mal
2 K 31
Feindesland #3 Feindesland
Normal, ¿no?

Lo suyo es dar por culo y eso da mucho por culo...
0 K 20
johel #1 johel *
La diplomacia ha muerto, es la ley del mas fuerte y EU es el secundario comico.
1 K 20
azathothruna #6 azathothruna
#1 Secundario no.
China quizas esta a la cabeza.
Le sigue quizas india.
Luego Rusia.
Y despues los demas
Si, tambien cuento la nacionalidad del 1%
0 K 17
johel #7 johel *
#6 hay mas secundarios, nosotros somos el secundario comico, ese del que se rien los que estan peor.
0 K 10
ixo #4 ixo
Deepseek:

"Si bien Francia y España se alternan a menudo en el primer puesto, los datos consolidados de los últimos años confirman a España como el primer socio comercial global de Marruecos, seguida de cerca por Francia. China es el principal origen de las importaciones, mientras que España es el principal destino de las exportaciones marroquíes."

Yo, ahí lo dejo. :roll:
0 K 9
powernergia #5 powernergia
#4 La balanza comercial es muy favorable a España.
2 K 31
sotillo #8 sotillo
#5 Demasiado favorable según la casa real
0 K 11

