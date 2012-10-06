edición general
Marjorie Taylor Greene a los Republicanos "débiles": «Vergüenza debería daros a todos. Cobardes. Me dais asco» [ENG]

Perder elecciones frente a los demócratas en distritos súper republicanos, como el del Senado de Texas, donde Trump respaldó al candidato, debería estar haciendo saltar todas las alarmas sobre la mesa del presidente. Pero en lugar de eso, está atacando al republicano Thomas Massie, que tiene uno de los historiales de voto más conservadores de la Cámara de Representantes. Y todos los republicanos débiles de la Cámara de Representantes se quedan en silencio y se niegan a decir siquiera una palabra de apoyo. Vergüenza debería daros a todos.

#1 Grahml
En respuesta a este mensaje de Trump.

Qué asco se tienen entre ellos, y los hijos de puta encima nos meten por los ojos al vejestorio demente este.  media
#2 ipanies
Cria fascistas y te sacarán los ojos... Verdad Monasterio, de los Monteros, Smith y compañía?!?!?!
#5 esbrutafio
«Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos»

Frase pronunciada por Ibérico Manuel Saint-Jean durante un discurso cuando era gobernador de Buenos Aires en la dictadura de Videla,
"en plena democracia se jactó de haber hecho desaparecer a "cinco mil subversivos"
www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-205033-2012-10-06.html
#4 estemenda
Ese "Trump was right about everything" de la gorra es el nuevo "Hitler did nothing wrong".
#3 HeilHynkel
Se aproxima una Night of the long knives ...
#7 themarquesito
#3 The longest, sharpest, and most beautiful knives, tremendous knives, believe me
#6 XtrMnIO
Se nota que sis negras almas rezuman maldad.
