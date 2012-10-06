Marjorie Taylor Greene a los Republicanos "débiles": «Vergüenza debería daros a todos. Cobardes. Me dais asco» [ENG]

Perder elecciones frente a los demócratas en distritos súper republicanos, como el del Senado de Texas, donde Trump respaldó al candidato, debería estar haciendo saltar todas las alarmas sobre la mesa del presidente. Pero en lugar de eso, está atacando al republicano Thomas Massie, que tiene uno de los historiales de voto más conservadores de la Cámara de Representantes. Y todos los republicanos débiles de la Cámara de Representantes se quedan en silencio y se niegan a decir siquiera una palabra de apoyo. Vergüenza debería daros a todos.
Qué asco se tienen entre ellos, y los hijos de puta encima nos meten por los ojos al vejestorio demente este.
Frase pronunciada por Ibérico Manuel Saint-Jean durante un discurso cuando era gobernador de Buenos Aires en la dictadura de Videla,
"en plena democracia se jactó de haber hecho desaparecer a "cinco mil subversivos"
www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-205033-2012-10-06.html