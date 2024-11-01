edición general
Mario Aparicio expulsado de por vida de China por un emoji de un cerdo en Strava

Gastó una broma a una compañero que había ganado la etapa publicando en Strava un emoji de cabeza de cerdo junto a la bandera china, provocando una ola de indignación que acabó con su expulsión de la carrera y del país, al que no podrá volver.

woody_alien #1 woody_alien *
no había más intención que gastar una broma al compañero que había triunfado en la etapa, por supuesto sin ningun trasfondo político o de burla hacia el país o la cultura china.

Aja. Venga, me lo creo ¿y exactamente qué mensaje quería expresar con un cerdo y una bandera?
#4 capitan.meneito
#1 Cerdorabuena.
Supercinexin #2 Supercinexin
Los Partido Comunistas siempre han sabido cómo lidiar con la inmigración problemática. La derecha no, a la vista está. Por unas leyes de inmigración efectivas, como las Chinas, vota Partido Comunista. Vota Comunista.
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#2 China, población 1.441.000.000, inmigrantes 1.039.675 (datos de 2020). 0,07%

España; 9 millones de inmigrantes, 20% (aprox) (datos de Google 2024
g3_g3 #3 g3_g3
Pues si tanto le gustan las bromas: Toma bromaaa de por vida!!! xD xD xD
Y que dé gracias que solo ha sido eso.
TripleXXX #8 TripleXXX
Los chinos en general, y con motivos, tienen la piel muy fina.

Los cien años de humillación siguen marcados a fuego en su cultura actual y no llevan nada bien el desprecio.
#5 sliana
a estos no les cuela la milonga del clembuterol
Mikhail #6 Mikhail
Pues "desaparició" Aparicio. :roll:
DarthMatter #7 DarthMatter *
¡Ahora vas y lo cascas!  media
Escafurciao #9 Escafurciao
¿Entonces tampoco puede entrar en un chino aquí en España?
