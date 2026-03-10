La Marina de los Estados Unidos comunica al sector naviero que, por el momento, no es posible proporcionar escoltas en Ormuz. (Eng)

El ejército estadounidense ha comenzado a estudiar opciones para escoltar a los barcos a través del estrecho, en caso de que se le ordene hacerlo, según declaró el martes el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. «Estamos estudiando varias opciones», declaró Caine a los periodistas en el Pentágono. Un funcionario estadounidense declaró a Reuters que el ejército estadounidense aún no ha escoltado a ningún barco comercial a través del estrecho. Más temprano ese mismo día, el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, borró
Y si china ayuda en "ordenar" la cosa en ormuz? (base de yibuti)
Quienes si que no han cruzado han sido buques de guerra estadounidenses, está mañana le andaban diciendo a Trump que mandara por ahí un portaaviones para demostrar que el cruce era seguro.
Vi antes una noticia que decía que ya estaban escoltando barcos por el estrecho pero no la encuentro ahora.