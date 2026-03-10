edición general
La Marina de los Estados Unidos comunica al sector naviero que, por el momento, no es posible proporcionar escoltas en Ormuz. (Eng)

El ejército estadounidense ha comenzado a estudiar opciones para escoltar a los barcos a través del estrecho, en caso de que se le ordene hacerlo, según declaró el martes el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto. «Estamos estudiando varias opciones», declaró Caine a los periodistas en el Pentágono. Un funcionario estadounidense declaró a Reuters que el ejército estadounidense aún no ha escoltado a ningún barco comercial a través del estrecho. Más temprano ese mismo día, el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, borró

joffer #1 joffer
Otro TACO.
azathothruna #2 azathothruna *
xD :shit: :troll:

Y si china ayuda en "ordenar" la cosa en ormuz? (base de yibuti)
javibaz #4 javibaz
#2 China si puede pasar, no es su problema.
Gry #6 Gry
#5 Puede ser, las noticias que vienen de ahí son confusas. Estos días han estado cruzando barcos con los transpondedores apagados o cambiando su id a cosas como "propiedad china" o "hermanos musulmanes".

Quienes si que no han cruzado han sido buques de guerra estadounidenses, está mañana le andaban diciendo a Trump que mandara por ahí un portaaviones para demostrar que el cruce era seguro.
Gry #3 Gry
Tienen más huevos los paquistaníes que los americanos:

www.nytimes.com/2026/03/10/world/middleeast/pakistan-gulf-conflict-oil

Vi antes una noticia que decía que ya estaban escoltando barcos por el estrecho pero no la encuentro ahora.
#5 CarlosSanchezDiaz
#3 creo que es por su mar, por el Mar Arábigo, el mar de Karachi . Al final será para proteger se se los marines.
