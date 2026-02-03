Mariló Montero se encara con 'la reina del cruising' por defender los encuentros sexuales al aire libre: "Llámame facha y racista por esta tontería"  

"Hay gente que practica sexo y deja las toallitas y los preservativos usados en el suelo. Y puede que pase una criatura y pueda contagiarse”, ha explicado Montero. La invitada seguía sin dar crédito: “¿Pero usted sabe cómo se contagian las enfermedades de transmisión sexual?”.
Vamos, que dejan todo tirado por el suelo. Lo único que le ha preocupado es en dejar claro que por dejar deshechos en el suelo no se contagia nadie. Tremendo oiga. Pues guarra lo es igualmente. Contagie o no a quien sea...