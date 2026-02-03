edición general
2 meneos
51 clics

Mariló Montero se encara con 'la reina del cruising' por defender los encuentros sexuales al aire libre: "Llámame facha y racista por esta tontería"  

"Hay gente que practica sexo y deja las toallitas y los preservativos usados en el suelo. Y puede que pase una criatura y pueda contagiarse”, ha explicado Montero. La invitada seguía sin dar crédito: “¿Pero usted sabe cómo se contagian las enfermedades de transmisión sexual?”.

| etiquetas: mariló montero , cruising , contagio , ets
1 1 1 K 18 Fachéame
1 comentarios
1 1 1 K 18 Fachéame
Connect #1 Connect
#0 “¿Contagiar una enfermedad por dejar cosas en el suelo tiradas? Me quedo muerta, ¿cómo te vas a contagiar de una enfermedad por dejar cosas en el suelo tiradas?”.

Vamos, que dejan todo tirado por el suelo. Lo único que le ha preocupado es en dejar claro que por dejar deshechos en el suelo no se contagia nadie. Tremendo oiga. Pues guarra lo es igualmente. Contagie o no a quien sea...
0 K 14

menéame