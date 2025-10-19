edición general
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno: el nuevo libro sobre "El arte de gobernar" con sus mejores frases

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy está ultimando la publicación de un nuevo libro basado en su experiencia como gobernante y que está previsto que salga a la luz a finales de noviembre. Según ha explicado a El Confidencial, se trata de un conjunto de consideraciones sobre cuestiones políticas, "no demasiado ideológicas", que constará de tres partes y que partirá de sus mejores frases y reflexiones a lo largo de cuarenta años en política. Con "El arte de gobernar" como título y editado por Almuzara, la publicación se centrará en

mandelbr0t #3 mandelbr0t *
He mirado la fuente pensando: esta vez no me cuelan los de El mundo today
xD xD xD
7
angelitoMagno #2 angelitoMagno
Este libro se estudiará dentro de un siglo como una de las bases del pensamiento político occidental, junto a La República de Platón, El Príncipe de Maquiavelo o El Leviatán de Hobbes
3
Milmariposas #8 Milmariposas
#2 Sí, parangonable también con las mejores obras de Aristóteles o Cicerón... :roll:
0
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"que constará de tres partes y que partirá de sus mejores frases y reflexiones a lo largo de cuarenta años en política"

Las mejores frases de Rajoy durante su mandato | VERNE
www.youtube.com/watch?v=gpWHUUqbEPI

:roll:
2
Torrezzno #12 Torrezzno
Reíd reid, en unos años estará este libro y el de Manual de Resistencia en todas las listas de goodreads junto al Príncipe de Maquivelo, El arte de la guerra, El libro de los cinco anillos y Como ganar amigos e influenciar a las personas de Dale Carnegie
0
#4 yukatan
máquinas que escriben libros de máquinas que escriben libros
1
Raziel_2 #5 Raziel_2
#4 Es todo cierto, salvo algunas cosas.
2
#7 Marisadoro *
Helarte al recordarlos...

M. Rajoy
J. I. Wert
A. R. Gallardón
J. M. Soria
F. Bañez
A. Mato
J. F. Diaz
L. Guindos.
M. A. Cañete
C. Montoro, Catalá, Zodio...
0
pitercio #10 pitercio *
El lector quiere que sea Mariano el libro y el libro quiere que M. sea Rajoy.

¿Lo dan en en El Marca con cartilla de puntos?
0
#11 harverto
Cómo despilfarrar un país para mandarlo a la crisis, ser tan corrupto que logras ser el primer presidente de la democracia en ser censurado, y ahora haciéndose pasar por hombre de Estado.
0
calde #13 calde
A ver si hace uno sobre corrupción. Ahí sí que podría dar unas cuantas lecciones. Su partido es puntero en ese campo, sin discusión.
0
#9 z1018
El arte de que papi te enchufe como registrador de la propiedad y a sus hermanos como notarios para cuándo.
0
#14 sliana
Si para el gobernar era ser incapaz de soltar una frase correctamente, explica muchas cosas
0
#6 Juanjolo *
La política del gobierno después de Rajoy está en decrepita decadencia a un nivel barriobajero propio de suburbios en grandes ciudades americanas
Presidente más tonto que abundio rodeado de asesores y ministros gritones, insultones, gorilas, mentirosos y cínicos.

Espero que venga pronto Feijoo para subir el standard porque vamos... Vergüenza.
0

