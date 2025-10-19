Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno: el nuevo libro sobre "El arte de gobernar" con sus mejores frases

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy está ultimando la publicación de un nuevo libro basado en su experiencia como gobernante y que está previsto que salga a la luz a finales de noviembre. Según ha explicado a El Confidencial, se trata de un conjunto de consideraciones sobre cuestiones políticas, "no demasiado ideológicas", que constará de tres partes y que partirá de sus mejores frases y reflexiones a lo largo de cuarenta años en política. Con "El arte de gobernar" como título y editado por Almuzara, la publicación se centrará en
