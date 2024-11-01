edición general
María Corina Machado alaba las 'decisivas acciones' de Netanyahu en la Franja de Gaza

"Hoy hablé con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le agradecí sus cálidas felicitaciones al pueblo de Venezuela por nuestro Premio Nobel de la Paz 2025. Los venezolanos valoramos profundamente la paz y sabemos que lograrla requiere inmenso coraje, fuerza y claridad moral para oponernos a las fuerzas totalitarias que se nos oponen", ha escrito la propia Machado.

#3 laruladelnorte
Así como luchamos por la libertad y la democracia en Venezuela, todas las naciones del Medio Oriente merecen un futuro basado en la dignidad, la justicia y la esperanza, no en el miedo.

Esas palabras son una sinrazón,no puede haber justicia donde se está cometiendo un genocidio y mucho menos dignidad cuando se alaba a ese genocida.
Pacman #1 Pacman
Seguro que nadie se ha leído las condiciones del Nobel de la Paz.

Visto lo visto últimamente.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
El lobby israelí ha comprado a la Academia de los Nobel de la Paz y a Corina Machado.
#5 davidvsgoliat
La paz de los campos de concentración
Judío_Bellingham #2 Judío_Bellingham
Y Venezuela pa cuando! Que lo estamos deseando hombre, por las implicaciones en españa y sus aliados. Venga ya hombre! Avanti!
#6 AlexGuevara
Corina Luther King, no es un chiste, el la premio Nobel de la Paz
