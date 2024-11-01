edición general
Margallo ve una "declaración vacía" el "no a la guerra" de Sánchez y advierte de las "graves consecuencias" para España

Alerta de una posible "represalia" por parte de Donald Trump, que "no es un hombre dado a las cortesías diplomáticas".

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Also Margallo: "El acuerdo con Irán es un triunfo de la diplomacia y el diálogo"  media
9
#10 galaicocatalán
#1 Margallo practicando ese fino arte de la diplomacia: "la verja se cerró en tiempos de Franco y se podría volver a cerrar". Toda una lección de sutileza aplicada a Gibraltar. Margallo’s School of Diplomacy.
2
mmlv #7 mmlv
"Declaracion vacía" dice el comemierdas este.

Si se hubiera unido al grupo de cheerleaders de Trump (al estilo Aznar con Bush) le parecería estupendo.... ¡que asco de políticos sin moral y sin el mínimo sentido del bien común!
2
Sinfonico #2 Sinfonico *
Qué va a decir este chupapollas, están acostumbrados a lamer culos y no conocen más realidades
4
aupaatu #5 aupaatu
La postura de Sumisión hacia los que mandan y financian siempre ha sido la señal identificativa del PP y sus clones
3
francesc1 #6 francesc1
Aunque sea simbólico y España pinte un 0 en este escenario, el solo hecho de acelerar el ritmo cardiaco del zanahorio y ver a los vende patrias aullar ya hace que haya valido la pena.
3
#8 Onaj
Creo que la derecha debería darse cuenta de que sus propios votantes se encuentran alineados y se ven representados por la política del Gobierno en esta materia.

Ya le pasó al PP de Aznar, gobernando en contra de lo que el 90% de la población española, según todas las encuestas, querían.
2
cocolisto #11 cocolisto
Vacío,vacío es él.Esta muy gordo.
1
#4 pascuaI
¿Vacía? Porque los americanos salieron ayer diciendo que esto ponía en riesgo las vidas de sus soldados. A ver si el Margallo este les va a estar llevando la contraria... :-D
1
#9 luckyy
En este momento me recuerda Margallo al despreciable Inocencio Arias en la ONU convencido de las armas de destrucción masiva porque Colin presentó un croquis con dibujitos de las mismas en el gobierno del asesino Aznar y de todos los que aplaudieron el sí a la guerra.
0
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
que "no es un hombre dado a las cortesías diplomáticas".

en fin...
0

