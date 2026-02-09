·
12
meneos
60
clics
Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', no suscribe sus declaraciones en instrucción porque las hizo "muy fumado de marihuana"
Benavent insiste en que las grabaciones que son el detonante del Caso Imelsa no valen porque las manipuló él.
benavent
,
imelsa
,
declaración
,
valencia
10
2
0
125
actualidad
#4
fofito
Como cojones vamos a acabar con la corrupción en este país si los juzgamos casi un cuarto de siglo tarde
5
K
67
#5
Spirito
#4
Pues eso es, entre otras cosas, eso es.
Y es lamentable la demora "casual" de estos casos escandalosos de corrupción en donde se roba al Pueblo millones y millones de euros.
0
K
7
#7
Mangione
*
#4
Esto no lo hacemos
nosotros.
Esto lo hacen los tribunales y las fuerzas del
"estado"
latrocinio institucional, a sabiendas (
el que pueda hacer que haga
), porque son tribunales y fuerzas de una monarquía corrupta que permite todo tipo de mierdai intolerable mientras la pasta les siga fluyendo, porque como les decían sus abuelos
"para eso ganamos la guerra".
Palabrita de nieto de fachas.
0
K
17
#8
concentrado
#4
Se le juzga tanto tiempo después porque le interesa a los corrupto, ya que: (i) así no entran en la cárcel o cuando tienen que entrar están demasiado viejos o enfermos para hacerlo y (ii) tener muuuucho tiempo para "convencer" a los testigos de que les conviene más cambiar la versión (es muy difícil aguantar esa presión muchos años).
Además, cuando hablamos de corrupción parece que sólo se habla de los acusados, ¿y los jueces? ¿Acaso son seres puros?
0
K
20
#1
Skiner
Le han dado un toquecito para que se desdiga.
Soy muy propensos en el PP Valenciano a que los que dan problemas acaben muertos por "accidente" o asesinato.
2
K
46
#6
chocoleches
Por mucho que diga ahora, el juez de instrucción habrá verificado las grabaciones e investigado si era un trabajador "zombi" o no.
0
K
11
#3
poxemita
¿Que esperáis de un yonki?
0
K
10
#2
Black_Txipiron
El problema es de la sociedad, que a todos estos mangantes nadie les da un par de toquecitos en el hombro y les dice "vas a estar más seguro en la cárcel que en la calle, tú mismo".
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
