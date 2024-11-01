Marco Rubio se inspira en la Transición española como referente para el futuro de Venezuela

Marco Rubio cree que la situación de Venezuela puede "aprender" mucho de la experiencia vivida en España con la Transición tras la muerte de Francisco Franco. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de EEUU, que ha celebrado una audiencia en el Senado para explicar la política de la Administración Trump en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro. Para Rubio, que hace las veces de ministro de Exteriores y de gobernador de facto de Venezuela, la situación en el país caribeño tiene "precedentes". "Puedo mencionar varios ejemplos, como ...