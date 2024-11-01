edición general
Marco Rubio se inspira en la Transición española como referente para el futuro de Venezuela

Marco Rubio cree que la situación de Venezuela puede "aprender" mucho de la experiencia vivida en España con la Transición tras la muerte de Francisco Franco. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de EEUU, que ha celebrado una audiencia en el Senado para explicar la política de la Administración Trump en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro. Para Rubio, que hace las veces de ministro de Exteriores y de gobernador de facto de Venezuela, la situación en el país caribeño tiene "precedentes". "Puedo mencionar varios ejemplos, como ...

LoboAsustado
Encima de bombardearlos van a borbonearlos.... no tienen alma.
7
#7 veratus_62d669b4227f8
#5 jajajaja... {0x1f44d}
0
#3 guillersk
Marco Rubio + transición + Venezuela


A alguno le salta la vena
2
mikhailkalinin
Que manden a Froilán.
2
devilinside
#1 ¿Hay farla en Venezuela? Ya está haciendo las maletas
0
mikhailkalinin
#9 ¿Farla en Venezuela? Según mis fuentes, ni un gramo.
2
Febrero2034
Y es la manera más inteligente. No vas a sacar de un día para otro los elementos del régimen, tienen q aceptar las nuevas reglas y aceptar a los otros.
1
#8 veratus_62d669b4227f8
#6 Claro , eso lleva su tiempo, aqui ya llevamos 40 años y lo que nos queda.
1
Findeton
Como dije, ahora Delcy es como Carlos Arias Navarro. La transición llevará años.
1
jonolulu
Atado y bien atado, entonces. Y teledirigido desde EEUU: ME CUADRA
0
eltxoa
chantajeando a los venezolanos para que se conformen con Corina :troll:
0
aupaatu
Si se parece, también ha sido un golpe de estado militar realizado por otra banda de fascistas.
Esperemos que esté no se muera en la cama,después de arruinar el pais, como la culona y situarlo en la cola de Europa.
0

