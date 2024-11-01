Mar Vázquez, atleta trans: "La biología está por delante del género y eso no quiere decir que perdamos derechos"

La atleta gallega trans de 61 años considera que las mujeres que han transicionado después de la pubertad no deben competir contra las mujeres biológicas: "En el momento que transicionas, aunque pierdes masa muscular, sigues manteniendo gran capacidad pulmonar y cardiaca".El COI excluye a las deportistas trans de las categorías femeninas a partir de Los Ángeles 2028