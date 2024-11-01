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Mar Vázquez, atleta trans: "La biología está por delante del género y eso no quiere decir que perdamos derechos"

Mar Vázquez, atleta trans: "La biología está por delante del género y eso no quiere decir que perdamos derechos"

La atleta gallega trans de 61 años considera que las mujeres que han transicionado después de la pubertad no deben competir contra las mujeres biológicas: "En el momento que transicionas, aunque pierdes masa muscular, sigues manteniendo gran capacidad pulmonar y cardiaca".El COI excluye a las deportistas trans de las categorías femeninas a partir de Los Ángeles 2028

| etiquetas: atleta trans , biología , género
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6 comentarios
12 2 1 K 141 actualidad
#1 Mesopotámico
Monteroinstensifais
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Nylo #2 Nylo
#1 nosetintiendenah
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magnifiqus #3 magnifiqus
Y menos mal que lo dice una atleta trans, si no la habrían puesto de vuelta y media... Bueno, ahora que lo pienso, seguro que la ponen de vuelta y media.
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Esfingo #6 Esfingo
Con 61 años poco compite ya (salvo cosas de seniors que tampoco creo que sean muy serias con la participación).
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Nihil_1337 #4 Nihil_1337
¿La transterfa? xD Menos mal que se va aclarando este debate de trincheras y ya se pueden escuchar voces diferentes a las dogmaticas de argumentario.
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#5 Martillo_de_Herejes
"La biología está por delante del género y eso no quiere decir que perdamos derechos"....

Gran verdad. Tienen todo el derecho del mundo a participar... en la categoría que le corresponde: si nació hombre, junto con otros hombres.
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menéame