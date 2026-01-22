edición general
Los maquinistas, Renfe, Adif y el Govern acuerdan restablecer el servicio de Rodalies

El sindicato de maquinistas SEMAF, UGT, Renfe, Adif y la Generalitat de Cataluña han alcanzado un acuerdo a media tarde de este jueves para restablecer el servicio de Rodalies en la comunidad tras más de 36 horas sin servicio después del accidente mortal del martes a la altura de Gelida. El acuerdo, para el que los maquinistas ponían como condición que se pusieran por escrito garantías de seguridad en su oficio, llega tras un día marcado por el caos en la movilidad y por un plante inédito de los maquinistas.

Acostumbro a estar siempre al lado de los trabajadores, pero se me antoja raro este tipo de huelgas que parecen más oportunistas que otra cosa. ¿Qué ha cambiado en apenas 36h en Cataluña para que ya no consideren peligroso restablecer el servicio? El artículo habla de garantías de seguridad por escrito. ¿Algún entendido puede aportar más información?
#1 No soy experto, pero puedes revisar mis notas para ver de donde mis conocimientos. Si te vale la opinión de un extrabajador de Tifsa, te diría que han hecho una auditoría a las zonas conflictivas usando algunas vagonetas de oscultacion de vía y les han dado el informe para tranquilizarlos.
#2 Para los usuarios eso sería indignante, habrían colapsado las comunicaciones porque si, tiene que haber algo más ...
