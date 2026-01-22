Los maquinistas, Renfe, Adif y el Govern acuerdan restablecer el servicio de Rodalies

El sindicato de maquinistas SEMAF, UGT, Renfe, Adif y la Generalitat de Cataluña han alcanzado un acuerdo a media tarde de este jueves para restablecer el servicio de Rodalies en la comunidad tras más de 36 horas sin servicio después del accidente mortal del martes a la altura de Gelida. El acuerdo, para el que los maquinistas ponían como condición que se pusieran por escrito garantías de seguridad en su oficio, llega tras un día marcado por el caos en la movilidad y por un plante inédito de los maquinistas.