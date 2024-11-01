Los maquinistas se plantan y convocan huelga general tras el fallecimiento de dos profesionales en apenas 48 horas

Los maquinistas se plantan. Tras el fallecimiento de dos profesionales de este colectivo en apenas 48 horas, dos en el doble descarrilamiento de alta velocidad de Amaduz y otro en un accidente de Rodalies Cercanías en Cataluña ocurrido en la noche de ayer martes por el temporal, el sindicato mayoritario del sector, Semaf, ha anunciado la convocatoria de una "huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y