Los maquinistas se plantan y convocan huelga general tras el fallecimiento de dos profesionales en apenas 48 horas

Los maquinistas se plantan. Tras el fallecimiento de dos profesionales de este colectivo en apenas 48 horas, dos en el doble descarrilamiento de alta velocidad de Amaduz y otro en un accidente de Rodalies Cercanías en Cataluña ocurrido en la noche de ayer martes por el temporal, el sindicato mayoritario del sector, Semaf, ha anunciado la convocatoria de una "huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y

21 comentarios
aupaatu #4 aupaatu
Desconozco el número de camioneros que mueren al año en España por el estado de las carreteras pero me da que son más de tres
nopolar #16 nopolar
#4 ¿hay algún sindicato mayoritario de camioneros que haga fuerza?
aupaatu #18 aupaatu
#16 Ya se conocen las causas del descarrilamiento y el accidente en Cataluña para proponer una huelga general?
#20 DatosOMientes
#4 ¿Cuál es la probabilidad de que un tren tenga un accidente? ¿Y cuál es el ratio camiones/trenes?
tronchastiles #8 tronchastiles *
Los maquinistas convocan una huelga general por la inseguridad tras las muertes en Adamuz y Gelida
www.elplural.com/politica/espana/maquinistas-convocan-huelga-general-i

La tienes también el ElPlural ¡OhWait!

Los sesgos, que malos son xD

Edit: Iba para el lumbreras de #_6 ... Normal que me tenga ignorando xD
#10 decker
#8 En esa noticia también habla de 3 compañeros. Quiero entender que se refieren a compañeros y no solo a maquinistas, porque si no, no tiene sentido.
tronchastiles #13 tronchastiles
#10 www.meneame.net/m/actualidad/camarero-alvia-siniestrado-alerto-hermana
Puede que se refieran al camerero del Alvia u otro profesional sin ser maquinista :-(
#17 decker
#13 #14 Si, tiene que ser algo así, porque si no, no tiene sentido.
reivaj01 #14 reivaj01
#10 Me suena de que también falleció un revisor en Adamuz, pero no estoy seguro al 100%.
obmultimedia #6 obmultimedia
viniendo de LaSinRazon, voto sensacionalista.
#1 decker
Dos maquinistas muertos en el accidente de Córdoba?
tronchastiles #2 tronchastiles
#1 Ayer hubo otros dos descarrilamientos de Rodalies, en Cataluña, donde falleció otro maquinista:
www.larazon.es/andalucia/sevilla/maquinista-muerto-rodalies-barcelona-
#3 decker
#2 Si, lo sé, pero la noticia de La Razón dice que en el accidente del Iryo y el Alvia fallecieron dos maquinistas: "dos en el doble descarrilamiento de alta velocidad de Amaduz".
tronchastiles #5 tronchastiles
#3 Tras el fallecimiento de dos profesionales de este colectivo en apenas 48 horas, dos en el doble descarrilamiento de alta velocidad de Amaduz y otro en un accidente de Rodalies Cercanías en Cataluña ocurrido en la noche de ayer martes por el temporal, el sindicato mayoritario del sector, Semaf, ha anunciado la convocatoria de una "huelga general en todo el sector para dar legalidad y amparo a las movilizaciones de las personas trabajadoras y usuarios, con el fin de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red", según han anunciado en un comunicado.

Se habrán liado en el titular, en el cuerpo de la noticia va bien, puedo editar el titular.
#9 decker
#5 No, no se han liado, están mintiendo directamente. El titular sigue hablando de 3 fallecidos y la entradilla sigue diciendo "dos en el doble descarrilamiento de alta velocidad de Amaduz" y eso no es cierto.

Que tu corrijas el titular no va a cambiar el titular y la entradilla de la fuente.
tronchastiles #11 tronchastiles
#9 Claro, como son los fascistas de extrema derecha de La Razón no se han podido equivocar, lo hacen para lanzar fango, bulos y feisnius xD xD xD
2 K 9
#12 decker
#11 Que tipo de comentario es este? de verdad TODO lo analizáis bajo un punto de vista político? DE VERDAD?

Que cansancio, de verdad.
tronchastiles #15 tronchastiles
#12 Pero si has sido tu xD xD

Con la tercera víctima pueden referirse a personal del tren, como el camarero, pero tu directamente les acusas de mentir, por lo que sea.
#19 decker
#15 What? yo he hecho algún comentario de tipo político? me puedes decir dónde y cuándo por favor?
#21 Mk22
#12 es la PSOE state of mind
