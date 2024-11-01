edición general
La maquinaria perfecta del fascismo en España: dinero, impunidad y odio como estrategia

No es un accidente electoral: es una estrategia muy bien definida que convierte la frustración en votos contra los propios derechos.

Pertinax #3 Pertinax *
La noticia es que aún exista Spanish Revolution, a los que ya no hace caso ni Podemos, que eran los unicos que les quedaban.
#5 DonBoton *
#3 es que si los suscriptores de canal red caben en un minibus, los de los generadores de odio spanish revolution caben en un taxi
Pertinax #8 Pertinax
#5 En una bici.
#10 NeuronaSur
#3 Cinicazo. xD
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Creo que nadie ha hecho más por vox que las feminazis de podemos.
#9 VFR
#4 Esto lo sabe hasta Irenita
Torrezzno #2 Torrezzno
"La tendencia es global, sí. Pero en España tiene raíces propias. El franquismo nunca fue depurado."

Hombre faltaría más. El mi perro se ha comido mis deberes versión política
azathothruna #1 azathothruna
Y todo legitimado gracias al cristianismo (no solo los catolicos)
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
se acerca el tiempo de cosechar tempestades :popcorn:
#6 endy
Spanish involution
