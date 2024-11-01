·
6
meneos
11
clics
La maquinaria perfecta del fascismo en España: dinero, impunidad y odio como estrategia
No es un accidente electoral: es una estrategia muy bien definida que convierte la frustración en votos contra los propios derechos.
|
etiquetas
:
fascismo
,
odio
,
lawfare
,
españa
5
1
2
K
64
politica
10 comentarios
5
1
2
K
64
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Pertinax
*
La noticia es que aún exista Spanish Revolution, a los que ya no hace caso ni Podemos, que eran los unicos que les quedaban.
5
K
71
#5
DonBoton
*
#3
es que si los suscriptores de canal red caben en un minibus, los de los generadores de odio spanish revolution caben en un taxi
3
K
46
#8
Pertinax
#5
En una bici.
0
K
15
#10
NeuronaSur
#3
Cinicazo.
0
K
9
#4
DayOfTheTentacle
Creo que nadie ha hecho más por vox que las feminazis de podemos.
2
K
33
#9
VFR
#4
Esto lo sabe hasta Irenita
0
K
12
#2
Torrezzno
"La tendencia es global, sí. Pero en España tiene raíces propias. El franquismo nunca fue depurado."
Hombre faltaría más. El mi perro se ha comido mis deberes versión política
1
K
29
#1
azathothruna
Y todo legitimado gracias al cristianismo (no solo los catolicos)
1
K
25
#7
CharlesBrowson
se acerca el tiempo de cosechar tempestades
0
K
8
#6
endy
Spanish involution
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
