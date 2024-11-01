Los mapaches están evolucionando ante nuestros ojos: tienen hocicos más pequeños y menos miedo al ser humano

La evolución de los mapaches urbanos de América del Norte está siendo modulada por la interacción directa con la actividad humana, según explica un estudio publicado en la revista Frontiers in Zoology. Al parecer, estos astutos mamíferos están empezando a manifestar los primeros indicios del síndrome de domesticación, un proceso biológico acelerado por la facilidad de acceso a los desechos alimenticios que hay en los contenedores de basura de las grandes ciudades.