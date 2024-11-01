edición general
El mantra de la nueva líder de Japón es "trabajo, trabajo, trabajo, trabajo"... choca en un país donde hay muertes por exceso de trabajo

"Haré que todos trabajen como caballos", ha llegado a decir, y añadió que abandonaría el concepto de conciliación laboral y personal en su propia vida. No hay que olvidar que hace unas semanas desató la polémica tras convocar a su equipo de colaboradores a una reunión a las 3 de la madrugada, apenas unas semanas después de asumir el poder. Todo esto choca con las medidas que se habían ido implementando en el país para cambiar una cultura laboral que hace muy difícil formar una familia, lo que ha llevado a una caída de la natalidad extrema.

tul #1 tul
Avanzando con paso firme hacia la extinción xD
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 Merecidamente.
sotillo #4 sotillo
#1 Cuando vives como un martillo todo te parecen clavos
azathothruna #15 azathothruna
#1 Mejor.
Joden a coreanos, chinos y vietnamitas.
Son como los PIRATAS DE LA PERFIDA ALBION.
La lista de semejanzas es larga
Hasta tuvieron un tratado.
#17 keenyak
lo que ha llevado a una caída de la natalidad extrema

Recordemos de que la natalidad en España es inferior a la de Japón, y si no lo es más es únicamente debido a la inmigración, que Japón no tiene.
JackNorte #16 JackNorte
No se si antes los politicos tan arriba eran asi , pero ultimamente o les hacen mas publicidad o no tienen buenos consejeros al lado que los moderen.
SeñorPresunciones #13 SeñorPresunciones
No se autoesclavizan los suficiente en pro del país...
neo1999 #5 neo1999
No respetes tus propios límites y convéncete de que eres más fuerte de lo que eres.
Repite hasta volverte loco.
#3 Katos
Aqui el mantra es que venga quien quiera que abarataremos costes con la inmigración mientras apuñalamos el futuro de los jóvenes españoles y apuntalamos el país con pensiones para 15 años, feminismo y más feminismo.

Se nos está quedando un pais con boquete ético social y económico que vamos a flipar
oceanon3d #7 oceanon3d
#3 No: aquí no pasa eso. Te aconsejo leer mas y mas variado ... se te nota la costuras de su falta.
yopasabaporaqui #9 yopasabaporaqui
#3 Como se abaratan los costes con emigración?
#18 keenyak
#9 La emigración no funciona para esto, pero gracias a la inmigración se bajan los sueldos.
Ludovicio #10 Ludovicio
#3 Y el Óscar a "la película que te has montado" va para...

:palm:

Solo por curiosidad ¿Cual es tu opinión de las últimas subidas del salario mínimo? Porque son contrarias a eso que dices.
Cuñado #14 Cuñado
Yo no diría que "choca", sino todo lo contrario. Está perfectamente alineado con esa cultura que provoca muertes por exceso de trabajo.
#8 Klamp
Si es lo que han votado (los jubilados) pues es lo que toca
#12 Eukherio
#8 No quieren extranjeros y tienen la natalidad por los suelos. La solución que les queda será trabajar hasta el infarto, tengas la edad que tengas, y poco más.
bomberman #6 bomberman
No pasa nada, son 120 millones todavía. En un par de décadas se quedan en la mitad y habrá todo el trabajo que quieran.
Ludovicio #11 Ludovicio
#6 Y con una edad media de 60.
Echaremos de menos el hentai.
