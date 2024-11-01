El mantra de la nueva líder de Japón es "trabajo, trabajo, trabajo, trabajo"... choca en un país donde hay muertes por exceso de trabajo

"Haré que todos trabajen como caballos", ha llegado a decir, y añadió que abandonaría el concepto de conciliación laboral y personal en su propia vida. No hay que olvidar que hace unas semanas desató la polémica tras convocar a su equipo de colaboradores a una reunión a las 3 de la madrugada, apenas unas semanas después de asumir el poder. Todo esto choca con las medidas que se habían ido implementando en el país para cambiar una cultura laboral que hace muy difícil formar una familia, lo que ha llevado a una caída de la natalidad extrema.
| etiquetas: japón , trabajo , muertes , exceso
Joden a coreanos, chinos y vietnamitas.
Son como los PIRATAS DE LA PERFIDA ALBION.
La lista de semejanzas es larga
Hasta tuvieron un tratado.
Recordemos de que la natalidad en España es inferior a la de Japón, y si no lo es más es únicamente debido a la inmigración, que Japón no tiene.
Repite hasta volverte loco.
Se nos está quedando un pais con boquete ético social y económico que vamos a flipar
Solo por curiosidad ¿Cual es tu opinión de las últimas subidas del salario mínimo? Porque son contrarias a eso que dices.
Echaremos de menos el hentai.