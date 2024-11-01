La manosfera lo tiene claro: usar maquillaje no te hace gay si sólo lo usas para ligar

Braden Peters, conocido como Clavicular, ha logrado convertir el culto a la apariencia en una narrativa aspiracional para miles de jóvenes. Su mensaje es tan provocador como sintomático: si quieres ser un "buen macho", puedes (y quizá debes) maquillarte, siempre que el objetivo sea ligar. Una afirmación que, lejos de abrir la mente, revela las grietas internas de un movimiento obsesionado con redefinir la masculinidad sin cuestionarla realmente.