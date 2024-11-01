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La manosfera lo tiene claro: usar maquillaje no te hace gay si sólo lo usas para ligar

La manosfera lo tiene claro: usar maquillaje no te hace gay si sólo lo usas para ligar

Braden Peters, conocido como Clavicular, ha logrado convertir el culto a la apariencia en una narrativa aspiracional para miles de jóvenes. Su mensaje es tan provocador como sintomático: si quieres ser un "buen macho", puedes (y quizá debes) maquillarte, siempre que el objetivo sea ligar. Una afirmación que, lejos de abrir la mente, revela las grietas internas de un movimiento obsesionado con redefinir la masculinidad sin cuestionarla realmente.

| etiquetas: manosfera , gay , maquillaje , braden peters , clavicular
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8 comentarios
3 1 1 K 35 actualidad
#2 Eukherio
Aunque sea para ligar con otros hombres, terminaron por añadir.
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Varlak #4 Varlak
Nunca dejarán de sorprenderme las cábalas que tienen que hacer los "machos alfa" para mantener cogidas con pinzas su frágil masculinidad.
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XtrMnIO #6 XtrMnIO
Estudios científicos han demostrado que comerse hasta 3 pollas al año no te hace gay.
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crob #5 crob *
Es lo único que tiene bueno Trump, ha normalizado el maquillaje para hombres
Ahora los republicanos ya se lo ponen mucho antes de entrar a los bares gays, no dentro
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#1 Sacapuntas
Cuidao que hay maquillajes que tienen como ingrediente el veneno de la Cobra Gay. Mirad bien cuál compráis. Preguntadle a Clavicular y el os dirigirá correctamente hacia el fin del mundo. :palm:
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zhensydow #7 zhensydow
La manosfera lo tiene claro, el sexo anal no te hace gay si no os dais besitos después.
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 torrente lo dejo claro xD
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EldelaPepi #3 EldelaPepi
Todo lo que tiene de guapo lo tiene de tonto, che.
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