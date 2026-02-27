edición general
Mamdani se reúne con Trump y le pide $21.000 millones en ayudas para un megaproyecto de vivienda asequible en Nueva York

En una reunión sorpresa, Mamdani pidió ayuda a Trump que, "entusiasmado" con el plan, apoyaría la mayor inversión en 50 años en la ciudad. El alcalde compartió la foto de la reunión en sus redes sociales y, según su equipo, Trump se mostró "muy entusiasmado" con la propuesta, que también prevé generar 30.000 empleos, así como crear nuevos parques, escuelas y centros de atención médica en Sunnyside Yard. La reunión, que no había sido anunciada, reflejó la aparente relación cordial que mantienen ambos pese a sus diferencias políticas.

#1 XXguiriXX
Si lo logra, la cara que pondrán los red states xD
azathothruna #3 azathothruna
Hay que tener webos, pedirle dinero a ese zanahorio sin miedo y sin despeinarse
estemenda #5 estemenda
Trump se mostró "muy entusiasmado" con la propuesta
Se los dará si le obligan los tribunales.
reithor #2 reithor
Hard bet Zoran, que Donald es de recibir agasajos, no de soltar pasta porque sí. Si le dieras un Nobel, o un premio de tu comunidad autónoma, igual te escucha.
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
El negocio es bueno. Mamdani consigue las viviendas y Trump pone a currar a sus amigos constructores.
BlackDog #4 BlackDog
Pues que hay de malo en la noticia? parece que el a diferencia de aquí, el problema de la vivienda se puede atajar creando mas vivienda... y encima Trump dice que le gusta la idea
Cantro #6 Cantro *
#4 Lo dices como si en Madrid el gobierno autonómico, que tiene las competencias de vivienda, y el municipal, que las tiene de urbanismo, se opusiesen a poner más ladrillo ¬¬
BlackDog #7 BlackDog *
#6 Entonces que pinta Perro Sánchez prometiendo creación de viviendas cada dos por tres si Perro Sánchez no es presidente de ningún gobierno autonómico?
