Mamdani se reúne con Trump y le pide $21.000 millones en ayudas para un megaproyecto de vivienda asequible en Nueva York

En una reunión sorpresa, Mamdani pidió ayuda a Trump que, "entusiasmado" con el plan, apoyaría la mayor inversión en 50 años en la ciudad. El alcalde compartió la foto de la reunión en sus redes sociales y, según su equipo, Trump se mostró "muy entusiasmado" con la propuesta, que también prevé generar 30.000 empleos, así como crear nuevos parques, escuelas y centros de atención médica en Sunnyside Yard. La reunión, que no había sido anunciada, reflejó la aparente relación cordial que mantienen ambos pese a sus diferencias políticas.