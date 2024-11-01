El maltrato infantil deja huellas en el cerebro: la ciencia revela cómo altera las emociones

El maltrato infantil deja huellas visibles en el cerebro, alterando la forma en que los niños perciben y procesan las emociones. La evidencia científica muestra que estas modificaciones afectan regiones claves como la amígdala y la ínsula, generando hipervigilancia y mayor sensibilidad al enojo. Si bien estas adaptaciones pueden entenderse como respuestas protectoras frente a la violencia, también se convierten en factores de riesgo para trastornos emocionales futuros.