¿Es malo poner el aire acondicionado todo el tiempo? Un estudio explica la trampa

Un nuevo estudio corrobora que es malo poner el aire acondicionado todo el tiempo, pero no por lo que crees, tiene que ver con el termostato interno del cuerpo. En pleno agosto, con las calles que arden, entras en la oficina y te recibe un frescor polar, y tu cuerpo descansa, deja de luchar para enfriarse. Todo va bien hasta que sales a mediodía y el asfalto parece una plancha, y entonces parece que has entrado en el infierno y te sientes peor que nunca. A mucha gente le ocurre lo mismo: el calor “de fuera” se siente cada verano más violento.
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Problema resuelto.
No sé yo...
Para mi que la solución no es esa, es poner menos fuerte el aire acondicionado, simplemente un par de grados por debajo o algo así, en lugar de tener tu piso a 19º y tener que mantenerlo frío para cuando vuelvas.
Puedes ver cualquier estudio sobre el tema, se realizaron muchos desde los años 50 con la excusa de las misiones espaciales, aunque realmente paranoia de los búnkers ya que se realizaban en esos lugares.
El calor "de fuera" se puede sentir cada verano más violento porque efectivamente hace más calor cada año. Se llama calentamiento global.