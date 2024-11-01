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¿Es malo poner el aire acondicionado todo el tiempo? Un estudio explica la trampa

¿Es malo poner el aire acondicionado todo el tiempo? Un estudio explica la trampa

Un nuevo estudio corrobora que es malo poner el aire acondicionado todo el tiempo, pero no por lo que crees, tiene que ver con el termostato interno del cuerpo. En pleno agosto, con las calles que arden, entras en la oficina y te recibe un frescor polar, y tu cuerpo descansa, deja de luchar para enfriarse. Todo va bien hasta que sales a mediodía y el asfalto parece una plancha, y entonces parece que has entrado en el infierno y te sientes peor que nunca. A mucha gente le ocurre lo mismo: el calor “de fuera” se siente cada verano más violento.

| etiquetas: aire , acondicionado , tenerlo , encendido , todo , el tiempo
5 1 1 K 95 ciencia
6 comentarios
5 1 1 K 95 ciencia
sorrillo #1 sorrillo
Dice que el problema es el choque térmico con el exterior, la solución pasa por salir de casa en un coche con aire acondicionado y llegar a la oficina con aire acondicionado también.

Problema resuelto.
3 K 42
#3 Destrozus
#1 Otra solución para evitar el choque térmico con el exterior es no salir al exterior.
1 K 24
WcPC #4 WcPC *
#1 Vivir encerrado durante meses...
No sé yo...
Para mi que la solución no es esa, es poner menos fuerte el aire acondicionado, simplemente un par de grados por debajo o algo así, en lugar de tener tu piso a 19º y tener que mantenerlo frío para cuando vuelvas.
0 K 12
sorrillo #5 sorrillo
#4 Llevas toda tu vida encerrado en este planeta.
0 K 11
WcPC #6 WcPC *
#5 Todos los estudios demuestran que estar confinado dentro de un espacio cerrado sin contacto con la naturaleza lleva a desarrollar peores capacidades intelectuales y enfermedades en menores, a más depresión, estrés, ansiedad, menos habilidades sociales, mayor obesidad, problemas cardiobasculares y un largo eccetera en adultos.
Puedes ver cualquier estudio sobre el tema, se realizaron muchos desde los años 50 con la excusa de las misiones espaciales, aunque realmente paranoia de los búnkers ya que se realizaban en esos lugares.
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#2 Pitchford *
Pues mi experiencia dice lo contrario. Al salir de la oficina en Julio a las 15h, con el horario de verano, la torraera de la calle casi se agradece tras estar refrigerado, casi pasando frío, durante toda la mañana. No se empieza a sudar hasta un buen rato después, cuando la piel se ha calentado lo suficiente.
El calor "de fuera" se puede sentir cada verano más violento porque efectivamente hace más calor cada año. Se llama calentamiento global.
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menéame