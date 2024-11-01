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Mallorca a punto de alcanzar el millón de residentes impulsada por un peso extranjero que ya supera el 21 por ciento
El avance de la gentrificación y la presión inmobiliaria marcan un cambio de ciclo social en una isla que camina hacia una transformación demográfica irreversible
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:
mallorca. población
,
sostenibilidad
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Mallorca
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Mallorca
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#2
jonolulu
El gran reemplazo era esto
5
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#3
Poll
#2
Venia a poner este mismo comentario. Veo que ya está, voto positivo y me voy.
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#9
Aokromes
*
#2
este el gran reemplazo bueno como indica
#1
#6
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#10
earthboy
#1
#2
#9
El reemplazo bueno son los dos juntos.
Unos te tiran el precio la hora trabajada, con lo que acabarás ganando mucho menos y otros pueden pagar por la tierra cinco veces lo que podrías pagar tú.
Que bien.
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#1
Suleiman
Esta es la invasión buena...
3
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48
#6
MrBorji
*
Esta inmigración, por lo que sea, no sale en cada tertulia, en cada mitín, en cada tuit de la ultraderecha, pero hace más daño a la población.
Y, por cierto, hacen más gueto: no hablan idioma local, no se juntan con población local, no compran en comercios locales.
Dicen que traen más dinero, yo veo que dejan miseria.
3
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33
#8
vviccio
Estos son lo emigrantes buenos, los que te quitan la casa con el permiso del sistema corrupto.
1
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23
#5
Dragstat
"Nuevos habitantes con un poder adquisitivo significativamente superior [...] la tendencia indica que el peso de la población internacional seguirá al alza, consolidando a la isla como un laboratorio social europeo"
Para los locales esto debe ser algo así como ir al teatro y que te cambien el decorado mientras tú ni te has movido de la silla.
0
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#7
Dramaba
#5
No no, para los locales es quedarte sin silla...
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#4
cKr1
Beben cerveza?
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17
#11
NoPracticante
Los locales acabarán en reservas.
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7
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11
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Unos te tiran el precio la hora trabajada, con lo que acabarás ganando mucho menos y otros pueden pagar por la tierra cinco veces lo que podrías pagar tú.
Que bien.
Y, por cierto, hacen más gueto: no hablan idioma local, no se juntan con población local, no compran en comercios locales.
Dicen que traen más dinero, yo veo que dejan miseria.
Para los locales esto debe ser algo así como ir al teatro y que te cambien el decorado mientras tú ni te has movido de la silla.