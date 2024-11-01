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Mallorca a punto de alcanzar el millón de residentes impulsada por un peso extranjero que ya supera el 21 por ciento

Mallorca a punto de alcanzar el millón de residentes impulsada por un peso extranjero que ya supera el 21 por ciento

El avance de la gentrificación y la presión inmobiliaria marcan un cambio de ciclo social en una isla que camina hacia una transformación demográfica irreversible

| etiquetas: mallorca. población , sostenibilidad
13 3 0 K 208 Mallorca
11 comentarios
13 3 0 K 208 Mallorca
jonolulu #2 jonolulu
El gran reemplazo era esto
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#3 Poll
#2 Venia a poner este mismo comentario. Veo que ya está, voto positivo y me voy.
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Aokromes #9 Aokromes *
#2 este el gran reemplazo bueno como indica #1 :troll: #6
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earthboy #10 earthboy
#1 #2 #9 El reemplazo bueno son los dos juntos.
Unos te tiran el precio la hora trabajada, con lo que acabarás ganando mucho menos y otros pueden pagar por la tierra cinco veces lo que podrías pagar tú.

Que bien.
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#1 Suleiman
Esta es la invasión buena...
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MrBorji #6 MrBorji *
Esta inmigración, por lo que sea, no sale en cada tertulia, en cada mitín, en cada tuit de la ultraderecha, pero hace más daño a la población.

Y, por cierto, hacen más gueto: no hablan idioma local, no se juntan con población local, no compran en comercios locales.

Dicen que traen más dinero, yo veo que dejan miseria.
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vviccio #8 vviccio
Estos son lo emigrantes buenos, los que te quitan la casa con el permiso del sistema corrupto.
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Dragstat #5 Dragstat
"Nuevos habitantes con un poder adquisitivo significativamente superior [...] la tendencia indica que el peso de la población internacional seguirá al alza, consolidando a la isla como un laboratorio social europeo"

Para los locales esto debe ser algo así como ir al teatro y que te cambien el decorado mientras tú ni te has movido de la silla.
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Dramaba #7 Dramaba
#5 No no, para los locales es quedarte sin silla...
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#4 cKr1
Beben cerveza?
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NoPracticante #11 NoPracticante
Los locales acabarán en reservas.
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menéame