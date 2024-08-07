edición general
Mali cambió el apoyo francés por el ruso. Ahora, los yihadistas están cercando la capital

Las tropas francesas abandonaron el país, presionadas la Junta Militar y la cada vez más creciente hostilidad popular hacia la antigua potencia colonial. Su lugar lo ocupó Rusia, primero a través del grupo Wagner y más tarde con el África Corps, las banderas francesas desaparecieron, sustituidas por las rusas, pero la seguridad no hizo más que empeorar. Según el Coronel Cobo, del Centro de Estudios Estratégicos, "la participación de las fuerzas rusas está siendo muy decepcionante, comparado con las fuerzas francesas que mantenían a los yihadist

Asimismov #2 Asimismov
Antes los franceses pagaban a los yihadistas para que no molestaran a los franceses.
Ahora los franceses pagan a los yihadistas para que molesten a los rusos.

#6 Tronchador.
#2 No tienes pruebas pero tampoco dudas ¿A qué sí?

Dragstat #3 Dragstat
"Mali podría quedar bajo control yihadista, en un escenario que algunos analistas ya comparan con un "Afganistán del Sahel"".

Lo que nos faltaba, que se extienda el número de países involucionando y gobernado por pirados.

#7 BurraPeideira_
#3 Apoyamos golpes de estado yihadistas en Siria y en Libia. Si eso supone un problema para alguien no es para nuestros gobernantes.

YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
Y quién está dando armas y financiación a esos yihadistas para tener 1.000 más fuerza que antes?

Malí y Níger rompen relaciones con Ucrania por su supuesta ayuda en un ataque rebelde en el Sahel
elpais.com/internacional/2024-08-07/mali-y-niger-rompen-relaciones-con



Pero ya sabeis, estos son yihadistas buenos o mejor dicho "grupos independentistas" o "rebeldes" :palm:

meroespectador #1 meroespectador
De Mali en peor...

Dragstat #4 Dragstat
#1 o ir de Mali a Malignon o de Guatimali a Guatepeor


