Malí se asoma al precipicio con una junta debilitada tras la demostración de fuerza de yihadistas y tuareg

El sábado 25 de abril una ola de ataques coordinados y simultáneos en distintos puntos de Malí por parte de los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y de los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA) sorprendió a la junta militar que gobierna el país y al mundo. Más de 72 horas después, la situación sigue sin estar clara y hay pocas certidumbres, más allá de que entre los fallecidos figura el ministro de Defensa, Sadio Camara. LA JUNTA DENUNCIA UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO.