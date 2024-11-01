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Malí se asoma al precipicio con una junta debilitada tras la demostración de fuerza de yihadistas y tuareg

Malí se asoma al precipicio con una junta debilitada tras la demostración de fuerza de yihadistas y tuareg

El sábado 25 de abril una ola de ataques coordinados y simultáneos en distintos puntos de Malí por parte de los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y de los separatistas tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA) sorprendió a la junta militar que gobierna el país y al mundo. Más de 72 horas después, la situación sigue sin estar clara y hay pocas certidumbres, más allá de que entre los fallecidos figura el ministro de Defensa, Sadio Camara. LA JUNTA DENUNCIA UN INTENTO DE GOLPE DE ESTADO.

| etiquetas: mali , yihadismo , tuareg , rusia , guerra
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6 comentarios
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Alakrán_ #2 Alakrán_
Los golpistas militares denuncian un intento de golpe de estado.
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#4 Assoka
#2 No te dejes detalles:

-Los golpistas militares que echaron a los franceses y pelean contra los jihadistas después de décadas de pucherazos a favor de Francia.

O es que ya no nos acordamos de los cortacabezas sirios....
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#5 arreglenenlacemagico
#4 no hay solo jihadistas hay un conglomerado de grupos
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#6 Assoka
#5 cierto, hay jihadistas, los que venden gente secuestrada a los jihadistas, los tuaregs, otros grupos jihadistas y el apoyo del gobierno de Kiev y probablemente inteligencia y técnicos franceses
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Rayder #1 Rayder
Según los de JNIM ya han comenzado un sitio a la capital Bamako.
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Kasterot #3 Kasterot
VIVE LA FRANCE!!
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menéame