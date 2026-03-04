En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

Un estudio asegura que los hogares españoles pueden ahorrar hasta 5.000 euros anuales al reducir gastos cotidianos. Que si un café por aquí, una botella de agua que tengo sed, un décimo de lotería por si acaso o me apetece ver esta serie que solo está en Amazon Prime. Son pequeños detalles/gastos que, aunque no harán que ahorres lo suficiente como para la entrada de una casa, pueden hacer que mejores tus finanzas personales. Un estudio de la plataforma de ahorro Raisin asegura que los hogares españoles pueden ahorrar hasta 5.000 euros anuales
En pagar los viajes del senado.
En pagar el jamón que se comen los altos mandos del ejército en sus aviones privados.
En pagarle a Quirón a kilo de oro la atención sanitaria para que el novio de la Muerte pueda vivir en un ático.
En pagar las putas a comisionistas.
Desde luego, en beber agua y en cargar el móvil no.
Currar y dormir. Uff
Si un cargador de 10w estuviese cargando el teléfono durante 1 año, el coste sería de unos 10-15€. Y eso sin desconectar el teléfono en ningún momento.
Si los jóvenes pudieran comprar viviendas otra vez, invertirían además de ahorrar.
Esto incluye aparatos que realmente sería un coñazo ir apagando y encendiendo como relojes despertadores, aunque también otros que se podrían desconectar con regletas con interruptor sin mucho problema como aparatos de música, televisiones, decodificadores...
Quieren que gastes... pero sin subirte el sueldo, y que no te quejes de ser pobre