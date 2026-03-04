edición general
En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

Un estudio asegura que los hogares españoles pueden ahorrar hasta 5.000 euros anuales al reducir gastos cotidianos. Que si un café por aquí, una botella de agua que tengo sed, un décimo de lotería por si acaso o me apetece ver esta serie que solo está en Amazon Prime. Son pequeños detalles/gastos que, aunque no harán que ahorres lo suficiente como para la entrada de una casa, pueden hacer que mejores tus finanzas personales. Un estudio de la plataforma de ahorro Raisin asegura que los hogares españoles pueden ahorrar hasta 5.000 euros anuales

  1. CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
    anda que no nos llevan dando la brasa con eso...el intentar que veamos la pobreza, la escasez de recuros es cool, ya es que ni tiesos llegamos :popcorn: pero luego a otros teniendo lereles les regalan las viviendas de vpo, quien sabe, alguno de los agraciados hasta escriban estos articulos
    0 K 8
  2. Andreham #2 Andreham
    En pagar al rey y a sus infinitas larvas.

    En pagar los viajes del senado.

    En pagar el jamón que se comen los altos mandos del ejército en sus aviones privados.

    En pagarle a Quirón a kilo de oro la atención sanitaria para que el novio de la Muerte pueda vivir en un ático.

    En pagar las putas a comisionistas.

    Desde luego, en beber agua y en cargar el móvil no.
    7 K 55
  3. #3 sarri
    La virgen ahora ya no son las tostadas de aguacate y el café del starbucks, ahora es EL AGUA.
    3 K 53
  4. Aguarrás #4 Aguarrás
    #2 Las verdades no las van a decir, hombre... :roll:
    0 K 13
  5. TipejoGuti #5 TipejoGuti
    Pobres!! Que no valéis ni para organizaros, que si sois pobres es porque no sabéis gastar los millones que tenéis :palm:
    0 K 11
  6. Meneanauta #6 Meneanauta *
    Menudo repelús me da este artículo, nos quieren en casa calladitos y quietecitos. Ni hacer vida social, ni tener una vida.
    Currar y dormir. Uff
    0 K 20
  7. rmdf #7 rmdf
    Ni de coña gastas 67 € por dejar el cargador en el enchufe
    4 K 38
  8. #8 Pivorexico
    Ahora falta señalar el excesivo consumo de proteínas , como hicieron con los argentinos .
    0 K 11
  9. CidFapeador #9 CidFapeador
    Que es eso de beber agua embotellada, pobre de mierda? A la fuente! Y si no hay, te jodes. Y café? Qué te has creído? Rockefeller? Si tienes sueño acuéstate antes.
    0 K 6
  10. angeloso #10 angeloso
    #7 He leído eso y ya doy por hecho que toda la noticia es basura.

    Si un cargador de 10w estuviese cargando el teléfono durante 1 año, el coste sería de unos 10-15€. Y eso sin desconectar el teléfono en ningún momento.
    0 K 11
  11. #11 jaramero
    Sin especulación inmobiliaria ni alimentaria, sin comisiones abusivas de los bancos y sin que nos cobren la luz generada gratis a precio de ciclo combinado ahorraríamos mucho más.

    Si los jóvenes pudieran comprar viviendas otra vez, invertirían además de ahorrar.
    0 K 7
  12. #12 Cuchifrito
    #10 #7 Dice lo del cargador pero se refiere a todo el consumo de aparatos stand by de una casa, que puede ser.
    Esto incluye aparatos que realmente sería un coñazo ir apagando y encendiendo como relojes despertadores, aunque también otros que se podrían desconectar con regletas con interruptor sin mucho problema como aparatos de música, televisiones, decodificadores...
    0 K 11
  13. stygyan #13 stygyan
    #8 a ver, sí que hay un consumo excesivo de proteínas. ¿Has visto a los gymbros cómo están derrochando el dinero en polvos proteínicos de dudosa procedencia? ¡Ya hacen suplementos de proteína con la imagen de Goku y Vegeta en el envoltorio!  media
    0 K 10
  14. ur_quan_master #14 ur_quan_master *
    #12 Calculando a 0.15 el kwh te salen 400KWH en el standby de los cargadores. Ni de coña, como dice #7 . Para que os hagais una idea eso es lo que viene a gastar el frigorífico en todo el año. Igual al frigo lo consideran aparato en standby.
    0 K 11
  15. #15 Cuchifrito
    #14 Es un kWh y pico diario. Lo pueden gastar todos los aparatos stand by de una casa, como digo no son solo de cargadores de lo que habla sino de todo el llamado consumo famtasma
    0 K 11
  16. ur_quan_master #16 ur_quan_master
    #15 igual si tienes tele de válvulas o los los testigos de tus aparatos son halógenos en lugar de leds... :roll:
    0 K 11
  17. Edheo #17 Edheo
    #6 No, que tampoco... que luego lloran si el consumo interno no tira.... de qué viven si no los pobres hosteleros, y los mercadonas?

    Quieren que gastes... pero sin subirte el sueldo, y que no te quejes de ser pobre
    0 K 7

