Maleducados, de Renata Salecl. La vulgaridad como método de gestión neoliberal

Reseña de «Maleducados» de Renata Salecl. La filósofa eslovena analiza cómo la grosería y la crueldad se han convertido en herramientas del neoliberalismo para disciplinar, competir y culpabilizar.Renata Salecl le pone teoría a lo que ya sentimos en la piel. En la era del «ganador se lleva todo», la grosería cotiza, el éxito se actúa y la empatía queda como un lujo para gente que todavía no aprendió a «venderse». Hay épocas que no se explican, se padecen. Y se padecen, sobre
La consecuencia es perversa. El desempleado se vuelve culpable por no saber venderse. El agotado se vuelve culpable por no rendir. El deprimido se vuelve culpable por no vibrar alto. El pobre se vuelve culpable por no haber sido «ganador».
Hay cosas incluso más graves: el neoliberalismo tiene la culpa de los malos polvos. En sistemas feudales, aristocráticos y demás no-liberales, el sexo es mejor.
