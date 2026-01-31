Maleducados, de Renata Salecl. La vulgaridad como método de gestión neoliberal

Reseña de «Maleducados» de Renata Salecl. La filósofa eslovena analiza cómo la grosería y la crueldad se han convertido en herramientas del neoliberalismo para disciplinar, competir y culpabilizar.Renata Salecl le pone teoría a lo que ya sentimos en la piel. En la era del «ganador se lleva todo», la grosería cotiza, el éxito se actúa y la empatía queda como un lujo para gente que todavía no aprendió a «venderse». Hay épocas que no se explican, se padecen. Y se padecen, sobre