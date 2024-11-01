Magyar afirma que Hungría debe arrestar a Netanyahu si visita el país

El primer ministro electo de Hungría, Péter Magyar, declaró hoy que su país debe detener al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si este entra en territorio húngaro mientras esté buscado por la Corte Penal Internacional. Estas declaraciones llegan tras una invitación de Magyar a Netanyahu de acudir a Hungría para participar en la ceremonia de celebración del 70 aniversario de la Revolución Húngara. Relacionada: www.meneame.net/story/magyar-invita-netanyahu-hungria-celebrar-70-aniv

| etiquetas: magyar , hungría , netanyahu , corte penal internacional , cpi , arresto
Laro__ #1 Laro__
ostras... ¡vaya recogida de cable!
#3 heiwa *
Está claro que está trolleando a alguien, pero que me aspen si sé a quién.
#1 La noticia dice que según él, se lo comunicó a Netanyahu al mandarle la invitación. Que éste ha aceptado ya, así que algo aquí no cuadra.
eltoloco #7 eltoloco
#1 #3 Igual la reacción popular a esa invitación le ha hecho cambiar de opinión.. quien sabe
Dramaba #9 Dramaba
#3 Te invito y quedo bien, pero realmente no quiero que aparezcas por aquí. O algo así. :-D
Dramaba #5 Dramaba
Pero coño, dilo después de que el pequeño genocida acuda a tu país... :wall:
SMaSeR #8 SMaSeR
#5 Que ruin es eso, pero bueno, seria el mismo nivel que se gastan los genocidas, que te invitan a negociar y se cargan a los negociadores xD.
Dramaba #10 Dramaba
#8 Un pequeño descuido lo tiene cualquiera. :-D
alfon_sico #2 alfon_sico
Que locura es esta noticia?
SeñorMarron #4 SeñorMarron
Chico calla!! Eso se dice cuando haya tomado tierra!!
Format_C #6 Format_C
Pagaría por ver como este señor arresta a Bibi
