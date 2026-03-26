Maduro comparece de nuevo ante justicia de Nueva York

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves (26.03.2026) ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su espectacular captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas. Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.Solamente salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.