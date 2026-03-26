Maduro comparece de nuevo ante justicia de Nueva York

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves (26.03.2026) ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su espectacular captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas. Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.Solamente salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.
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Que parece que hayan pillado a Nelson Mandela y es el narco Maduro
Por ejemplo, lo podría hacer China con la presidenta de Taiwan. O con la nueva loca que han elegido en Japón.
Supongo que lo apoyarías, claro
¿Tú, para ser coherente, no apoyarías que China secuestrase a la primera ministra de Taiwán si dijesen que es narcotraficante?
Pero Trump dejó claro que no sería el caso. "No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país", dijo el mismo día que fueron capturados Maduro y su esposa. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", agregó.
¿Seguro que salio presidente?
Tienen más dignidad y entereza Don Nicolás Maduro y su esposa Doña Cilia Flores en sendos pelos de sus entrepiernas que toda la "oposisión" venezolana al completo desde 1999 hasta el día de hoy. Han demostrado su miseria humana y su bancarrota moral. Maduro pasará a la Historia y ellos también, aunque no como les gustaría.
tr. Hacer caer, generalmente por la fuerza, un Gobierno o sistema de gobierno, o a alguien de un puesto preeminente.
No especifica que sea debido a fuerzas internas del país, así que me imagino que valdrá también si lo hacen unos delincuentes internacionales...
Menos mal que no soy el encargado de darle de comer.