edición general
12 meneos
17 clics

Maduro comparece de nuevo ante justicia de Nueva York

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves (26.03.2026) ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su espectacular captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas. Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.Solamente salieron el 5 de enero, para su primera audiencia. En esa ocasión, Maduro se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra en Estados Unidos.

| etiquetas: madruro , compadece , ante , justicia , de nuevo
11 1 0 K 200 Tribunales
19 comentarios
11 1 0 K 200 Tribunales
Comentarios destacados:      
manuelpepito #2 manuelpepito
Secuestran a un presidente y no pasa nada
13 K 154
makinavaja #7 makinavaja
#2 ¿Qué pasaría si otro país secuestrara a Trump? Las risas se iban a oir en medio mundo.... xD xD xD
0 K 13
#8 vGeeSiz
#2 un narco-presidente, que ha robado al menos las últimas 2 elecciones.

Que parece que hayan pillado a Nelson Mandela y es el narco Maduro xD
2 K 6
#10 pascuaI
#8 Eso puede valer para cualquier presidente o primer ministro. Se dice que es narco, que robó elecciones (las pruebas da igual) y se le secuestra o se le mata.

Por ejemplo, lo podría hacer China con la presidenta de Taiwan. O con la nueva loca que han elegido en Japón.

Supongo que lo apoyarías, claro xD
2 K 25
#13 vGeeSiz
#10 las pruebas no dan igual, importan. Por eso secuestraron las actas electorales, para no dejar en evidencia que no salió elegido presidente
1 K 0
#17 pascuaI *
#13 ¿Las pruebas de que Maduro es narco están en algún sitio o nos tenemos que creerlo porque lo diga Trump? Y si tú le das credibilidad a lo que diga Trump, entonces, como digo, vale para cualquiera.

¿Tú, para ser coherente, no apoyarías que China secuestrase a la primera ministra de Taiwán si dijesen que es narcotraficante?
0 K 10
#19 mstk
#13 La misma Machado, al reaccionar a la operación militar del 3 de enero, señaló: "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder".

Pero Trump dejó claro que no sería el caso. "No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país", dijo el mismo día que fueron capturados Maduro y su esposa. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", agregó.

¿Seguro que salio presidente?
0 K 7
Mikhail #12 Mikhail
#8 ¿Legalidad internacional para qué si tenemos el ejercito más poderoso? :roll:
1 K 14
#16 vGeeSiz
#12 no no, de acuerdo con eso, digo que no hagamos martir a quien no lo es
0 K 10
Mikhail #18 Mikhail
#16 Pues lo han conseguido. Han depuesto un presidente legítimo de un país (nombrado por el tribunal supremo, no lo olvidemos) y han reconocido que no es un tema de legitimidad porque mantienen el gobierno. Es un claro caso de delincuencia internacional neocolonial. Por supuesto que es un mártir, te pueda gustar más o menos. :-(
0 K 7
Supercinexin #9 Supercinexin
#2 Y a su mujer. Supongo que por las risas.

Tienen más dignidad y entereza Don Nicolás Maduro y su esposa Doña Cilia Flores en sendos pelos de sus entrepiernas que toda la "oposisión" venezolana al completo desde 1999 hasta el día de hoy. Han demostrado su miseria humana y su bancarrota moral. Maduro pasará a la Historia y ellos también, aunque no como les gustaría.
4 K 58
#11 yukatan
#2 y les roban el petroleo y el oro... no se te olvide
1 K 17
Nube_Gris #1 Nube_Gris
Relacionar cualquier institución usana y la justicia es como hablar de... :palm: :palm: :palm:
5 K 57
txillo #3 txillo *
#1 "Derrocado", "Cargos de narcotráfico", en fin... Hay que ser profundamente subnormal para comprarle el relato al chuloputas demente de Trump y su titiritero el genocida Netanyahu.
7 K 97
#4 LunaTiko
Ahora a secuestrar se llama derrocar??
4 K 43
Mikhail #14 Mikhail
#4 Busque el significado en el DRAE y pone:
tr. Hacer caer, generalmente por la fuerza, un Gobierno o sistema de gobierno, o a alguien de un puesto preeminente.
No especifica que sea debido a fuerzas internas del país, así que me imagino que valdrá también si lo hacen unos delincuentes internacionales... >:-(
0 K 7
cocolisto #6 cocolisto
El mundo al revés,los secuestradores juzgando a los secuestrados.
2 K 34
Mikhail #15 Mikhail
#6 Es lo que ocurre siempre con los delincuentes con poder; acaban siendo ellos los que juzgan a los que se oponen a sus delitos... :-(
0 K 7
Rogue #5 Rogue
Ostras Maduro! Entre lo de Epstein y la guerra ni me acordaba de él.
Menos mal que no soy el encargado de darle de comer.
0 K 14

menéame