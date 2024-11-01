Madrugar no le hará más rico y puede perjudicar su salud

Forzar el reloj biológico no trae éxito, solo fatiga. El éxito no empieza a las cinco de la mañana, sino cuando dejamos de vivir permanentemente cansados. En redes sociales y libros de autoayuda se repite una idea seductora. Pertenecer al llamado “club de las 5 de la mañana”, levantándose a esa hora, es el primer paso hacia el éxito. Con este hábito se promete más productividad, más autocontrol y, casi por extensión, una vida mejor. Tim Cook, CEO de Apple, es conocido por empezar su jornada de madrugada, y el actor Mark Wahlberg llegó a ...