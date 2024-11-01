Madrugar no le hará más rico y puede perjudicar su salud

Forzar el reloj biológico no trae éxito, solo fatiga. El éxito no empieza a las cinco de la mañana, sino cuando dejamos de vivir permanentemente cansados. En redes sociales y libros de autoayuda se repite una idea seductora. Pertenecer al llamado “club de las 5 de la mañana”, levantándose a esa hora, es el primer paso hacia el éxito. Con este hábito se promete más productividad, más autocontrol y, casi por extensión, una vida mejor. Tim Cook, CEO de Apple, es conocido por empezar su jornada de madrugada, y el actor Mark Wahlberg llegó a ...
| etiquetas: madrugar , éxito , reloj biologico , cronotipo , sueño , productividad , salud
Bien, pues ni uno solo de ellos perdona ni un solo minuto de descanso. Amplias vacaciones a lo largo y ancho del año en navidad, fallas, Pascua, verano, otoño todos los puentes, etcétera. Y por supuesto ni uno solo de ellos, jamás, ha madrugado de seguido para cumplir ninguna obligación. Todos cumplen la norma de levantarse cuando se despiertan y el cuerpo les dice que toca ponerse en marcha.
Sólo madrugamos los pobres, y los asalariados.
Rico que se "esfuerza", rico que va puesto de fafa.
Sus mañanas son más parecidas a rutinas de aseo y wellness; hasta la hora de comer no están realmente "en marcha" salvo muy contadas excepciones. Eso sí, tienen excelentes asistentes que les mueven todo lo habido y por haber de manera casi telepática y supereficiente, con el mínimo esfuerzo para ellos. Sin esa gente se hundirían en la miseria irremisiblemente si dependiese todo de ellos.
Ya lo decía Cantinflas: Si el trabajo fuese bueno los ricos ya lo habrían acaparado todo para ellos.
Trabajar es una putada. Pero hacerlo madrugando es la peor mierda posible...