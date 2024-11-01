edición general
Madrugar no le hará más rico y puede perjudicar su salud

Forzar el reloj biológico no trae éxito, solo fatiga. El éxito no empieza a las cinco de la mañana, sino cuando dejamos de vivir permanentemente cansados. En redes sociales y libros de autoayuda se repite una idea seductora. Pertenecer al llamado “club de las 5 de la mañana”, levantándose a esa hora, es el primer paso hacia el éxito. Con este hábito se promete más productividad, más autocontrol y, casi por extensión, una vida mejor. Tim Cook, CEO de Apple, es conocido por empezar su jornada de madrugada, y el actor Mark Wahlberg llegó a ...

Conozco a varios millonarios, gente rica de verdad, con cuarenta años ya tenían dinero como para dejar de trabajar ellos y sus hijos y sus nietos, sin exagerar, lo digo muy en serio, no llegan al nivel de Amancio, pero hablamos de muchos millones en efectivo y mucho patrimonio e inmovilizado.

Bien, pues ni uno solo de ellos perdona ni un solo minuto de descanso. Amplias vacaciones a lo largo y ancho del año en navidad, fallas, Pascua, verano, otoño todos los puentes, etcétera. Y por supuesto ni uno solo de ellos, jamás, ha madrugado de seguido para cumplir ninguna obligación. Todos cumplen la norma de levantarse cuando se despiertan y el cuerpo les dice que toca ponerse en marcha.

Sólo madrugamos los pobres, y los asalariados.
#1 Los ricos que madrugan se acuestan a las 21:00. Sencillamente viven en el horario que les dé la gana.
Rico que se "esfuerza", rico que va puesto de fafa.
#1 entiendo que son ricos por meritocracia, no? :troll:
#1 ¿Entonces Don Amancio no se hizo rico por asistir a reuniones de trabajo a las 7:30? Qué chorprecha xD

Sus mañanas son más parecidas a rutinas de aseo y wellness; hasta la hora de comer no están realmente "en marcha" salvo muy contadas excepciones. Eso sí, tienen excelentes asistentes que les mueven todo lo habido y por haber de manera casi telepática y supereficiente, con el mínimo esfuerzo para ellos. Sin esa gente se hundirían en la miseria irremisiblemente si dependiese todo de ellos.
El que madruga es que es pobre. Y el puto trabajo no es bueno.
Ya lo decía Cantinflas: Si el trabajo fuese bueno los ricos ya lo habrían acaparado todo para ellos.
Trabajar es una putada. Pero hacerlo madrugando es la peor mierda posible... <:(
