Madrilucía: Andalucía, la que divierte

La prensa española ha puesto en el centro del debate cultural un acontecimiento que resume de manera paradigmática la relación asimétrica entre Andalucía y el resto del Estado: Madrilucía, la feria andaluza que Madrid quiere instalar en su calendario festivo bajo nombre propio. El proyecto, anunciado para la primavera de 2026 en el recinto Iberdrola Music de Villaverde -el mero nombre del recinto ya da una idea de la dinámica de mercantilización que hay detrás-, propone reproducir —en espacio, estética y espectro festivo la feria sevillana