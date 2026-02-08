Madrilucía: Andalucía, la que divierte

La prensa española ha puesto en el centro del debate cultural un acontecimiento que resume de manera paradigmática la relación asimétrica entre Andalucía y el resto del Estado: Madrilucía, la feria andaluza que Madrid quiere instalar en su calendario festivo bajo nombre propio. El proyecto, anunciado para la primavera de 2026 en el recinto Iberdrola Music de Villaverde -el mero nombre del recinto ya da una idea de la dinámica de mercantilización que hay detrás-, propone reproducir —en espacio, estética y espectro festivo la feria sevillana
¿Pero quién va a querer ir a Madrid a un parque temático sobre la Feria de Sevilla pudiendo ir a la auténtica Feria de Sevilla?
Soy andaluz residente en Madrid. Por lo menos está en un lugar por donde no tengo que pasar.
Y en un mundo en el que cada día se compite más por la atención y en el que provocar conflictos entre colectivos le da votos a los partidos populistas de extrema-lo-que-sea, por supuesto que hay que centrar el discurso en lo relevante, no en lo irrelevante.
Madrilucía es otra versión de un mercado medieval, hombre, que no va más allá. Que no es la gran colonización cultural del patrimonio andaluz, polamodedió.
Tiene narices un artículo como este alrededor de la identidad andaluza, desde la perspectiva marxista, en lugar de preocuparse por lo que hay que preocuparse: Andalucía tiene casi un 16% de paro, mientras en el resto de España ha bajado ya del 10%.
¿En qué cojones estamos? ¿Vamos a Rolex o a setas?