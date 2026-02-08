edición general
Madrilucía: Andalucía, la que divierte

La prensa española ha puesto en el centro del debate cultural un acontecimiento que resume de manera paradigmática la relación asimétrica entre Andalucía y el resto del Estado: Madrilucía, la feria andaluza que Madrid quiere instalar en su calendario festivo bajo nombre propio. El proyecto, anunciado para la primavera de 2026 en el recinto Iberdrola Music de Villaverde -el mero nombre del recinto ya da una idea de la dinámica de mercantilización que hay detrás-, propone reproducir —en espacio, estética y espectro festivo la feria sevillana

Piscardo_Morao
Vaya estupidez, espero que no se financie con dinero público porque eso va a ser una ruina.

¿Pero quién va a querer ir a Madrid a un parque temático sobre la Feria de Sevilla pudiendo ir a la auténtica Feria de Sevilla?
encurtido
La feria de Abril o El Rocío me parecen una horterada e incluso un horror. A veces, cuando alguien de fuera ha propuesto visitar Andalucía aprovechando estos eventos, he dicho de broma que si me despierto entre carretas y vestidos de flamenca sabré que me he muerto y estoy en el infierno.

Soy andaluz residente en Madrid. Por lo menos está en un lugar por donde no tengo que pasar.
Pejeta
#1 soy andaluz y nunca he ido a ninguno de los dos que nombra y me pilla súper cerca. La única feria que me gustaba era la de Sanlúcar, porque era popular, ya no. Y al rocío no voy ni harto coca.
asola33
En Barcelona también hay una feria de abril gestionada por los andaluces de Catalunya. Tiene mucho éxito popular.
malditopendejo
#3 la de Barcelona organitzada por distintas asociaciones culturales andaluzas. La de Madrid organizada por una SL.
YSiguesLeyendo
a quien ha comparado más arriba las celebraciones organizadas por catalanes de origen andaluz con el evento inventado por varios empresaurios sin vergüenza en Ayusolandia. un saludo!
imaginateca
#7 Nop. Más bien en 2026 estamos todavía con la gilipollez de la apropiación cultural.
Y en un mundo en el que cada día se compite más por la atención y en el que provocar conflictos entre colectivos le da votos a los partidos populistas de extrema-lo-que-sea, por supuesto que hay que centrar el discurso en lo relevante, no en lo irrelevante. :palm:
imaginateca
"Más allá de la anécdota humorística, Madrilucía ilustra un fenómeno más profundo: la colonización cultural y material interna de Andalucía por el centro político, económico y simbólico del Estado español".
Madrilucía es otra versión de un mercado medieval, hombre, que no va más allá. Que no es la gran colonización cultural del patrimonio andaluz, polamodedió.

Tiene narices un artículo como este alrededor de la identidad andaluza, desde la perspectiva marxista, en lugar de preocuparse por lo que hay que preocuparse: Andalucía tiene casi un 16% de paro, mientras en el resto de España ha bajado ya del 10%.

¿En qué cojones estamos? ¿Vamos a Rolex o a setas?
volandero
#4 ¿En 2026 y todavía estamos con la gilipollez de que no se puede hablar de un problema mientras exista otro problema mayor? :palm:
CharlesBrowson
Me parece bien, así se quedan allí arriba y no bajan a dar por culo con las garruladas, ñiñis y peros
