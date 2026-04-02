·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8448
clics
¿Sabrías escribir correctamente estas diez frases?
5997
clics
La Prueba de Fuego: La Imagen que Confirma la estrategia de Irán
7174
clics
Irán difunde foto de un militar calcinado de EEUU entre aviones derribados
6001
clics
Cuando los americanos (eeuu) finalmente ven cómo se vive en Europa
4485
clics
Fabricación de canicas de vidrio
más votadas
444
China verbaliza su admiración por el ‘no a la guerra’ de España
453
Las tropas EEUU recibieron la orden de "prepararse" para Irán, mientras las solicitudes de objeción de conciencia aumentan un 1.000% y crece el temor entre sus filas
556
El abogado ultra SrLiberal me llama para exigirme que borre un tuit... y acaba eliminando 30.000
339
La guerra y el absurdo. Opinión
591
Volkswagen confirma que empezará a fabricar componentes para la “cúpula de hierro” de Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
26
clics
Madrid, el "infierno" de la vivienda que está echando a los jóvenes asturianos: "Cobro por encima de la media y no puedo comprar un piso"
Los jóvenes asturianos siguen teniendo en Madrid su principal caladero laboral, pero ahora hacen también el movimiento inverso: regresan.
|
etiquetas
:
madrid
,
vivienda
,
asturianos
7
1
0
K
91
actualidad
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
91
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Ovidio
Asturian white trash
1
K
18
#8
Mesopotámico
Ciudades que han muerto de exito, pero muerto al fin y al cabo. No entiendo cómo la gente puede vivir en Madrid y Bcn siendo camarero o teleoperador. Ni compartiendo piso tienes una vida que se acerque a lo mínimamente decente en calidad de vida.
1
K
18
#11
sotillo
#8
En cualquier ciudad pequeña lo multiplican por tres
1
K
18
#12
MetalAgm
*
#8
Realmente los que hablan en la noticia son gente con buenos trabajos y sueldos por encima de la media, que llevan en Madrid varios años y al final, tienen que volver a su tierra. Tampoco entiendo como gente de fuera de Madrid que no les llega en cualquier trabajo aceptan vivir en Madrid y en muchos casos ni siquiera piden teletrabajo...
En el trabajo de mi pareja hay varios de fuera de Madrid que viven en Madrid gracias a la ayuda mensual de sus padres para pagar el alquiler, sino seria…
» ver todo el comentario
1
K
19
#13
kosako
#8
A mi me toca vivir en Madrid unos meses por curro, y flipo con el odio que le estoy cogiendo. Y menos mal que me alejé del centro!
Pero veo lo que hay aquí y joder.. no entiendo que la gente quiera trabajar o vivir aquí. El centro es de todo menos madrileño. Todo es carísimo, está todo lleno de gente, tienes que hacer trayectos larguísimos normalmente.. No los envidio.
Yo cobro poco para ser Madrid pero para ser mi zona pues me apaño. Pero me ofrecen cobrar 4 veces más y currar fijo en MAdrid y los mando al nabo.
2
K
30
#6
srskiner
Un poco discutibles esas comparaciones cuota de hipoteca vs alquiler sin valorar cuestiones como entrada, plazo o tipos de interés.
Yo seria mas partidario se dividir el alquiler anual/ precio de compra con impuestos. Eso te da una idea mucho mas aproximada de lo que te compensa comprar.
1
K
17
#16
taSanás
#6
el artículo va a lo que va, no le pidas rigor económico
0
K
7
#4
madeagle
Madrid esta echando a los jovenes asturianos!! Pero bueno!! Esto lo saben en Asturias?? Que bochorno, que mal Madrid.
¿Alguien sabe que hace tanto joven asturiano en Madrid?
1
K
16
#5
taSanás
#4
lol
0
K
7
#7
MetalAgm
#5
Si solo fueran Asturianos en Madrid... asturianos, castellano-leoneses, andaluces, manchegos, valencianos, gallegos, canarios... es lo que tiene que no solo se concentre el PIB en la capital como en Francia, sino que a diferencia de Francia, aqui tambien se concentran todos los empleos y carreras profesionales y estudios universitarios en Madrid...
Esto de que se vuelvan los asturianos es perfecto... tarde o temprano las empresas de Madrid van a tener que si o si dar teletrabajo o descentralizarse a otras ciudades si quieren trabajadores... mas que un bochorno o un acabose, es perfecto para que Madrid deje de ser el ombligo del mundo...
0
K
11
#14
madeagle
#7
Si, si, muy mal Madrid que le roba el trabajo y la poblacion a Andalucia, Galicia, Canarias, Venezuela, Colombia, China... pero la comunidad autonoma mas envejecida de España es justamente Asturias, asi que igual convendria que se miraran un poquito el ombligo a ver que estan haciendo mal para que se piren (no solo a Madrid) todos lo jovenes que no pudieron pillar las perras de la reconversion, y dejarse de cargar las culpas contra otras regiones como hace este articulo
0
K
9
#15
taSanás
#7
estudios universitarios? En Asturias no hay casi la misma oferta y notas de corte más baja?
0
K
7
#10
sotillo
#4
Buscar una puerta con sol
0
K
10
#1
cenutrios_unidos
Pero a qué se va de vacaciones en verano. Incluso querrá comer todos los días.
0
K
15
#9
sotillo
#1
Que se marche a Venezuela y se junte con la oposición y en poco tiempo se puede comprar un “apartamento” de 250 m en Goya
0
K
10
#3
MetalAgm
bueno, pues a dar teletrabajo o a descentralizarse las empresas... cuando todos los demas hagan lo mismo, a los empresaurios no les quedará otra que esas dos alternativas si quieren tener trabajadores...
0
K
11
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En el trabajo de mi pareja hay varios de fuera de Madrid que viven en Madrid gracias a la ayuda mensual de sus padres para pagar el alquiler, sino seria… » ver todo el comentario
Pero veo lo que hay aquí y joder.. no entiendo que la gente quiera trabajar o vivir aquí. El centro es de todo menos madrileño. Todo es carísimo, está todo lleno de gente, tienes que hacer trayectos larguísimos normalmente.. No los envidio.
Yo cobro poco para ser Madrid pero para ser mi zona pues me apaño. Pero me ofrecen cobrar 4 veces más y currar fijo en MAdrid y los mando al nabo.
Yo seria mas partidario se dividir el alquiler anual/ precio de compra con impuestos. Eso te da una idea mucho mas aproximada de lo que te compensa comprar.
¿Alguien sabe que hace tanto joven asturiano en Madrid?
Esto de que se vuelvan los asturianos es perfecto... tarde o temprano las empresas de Madrid van a tener que si o si dar teletrabajo o descentralizarse a otras ciudades si quieren trabajadores... mas que un bochorno o un acabose, es perfecto para que Madrid deje de ser el ombligo del mundo...