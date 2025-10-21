edición general
Madrid debería pagar a Rosalía la promo de su ciudad sucia y gris

Si tanto les gusta el libre mercado, quizá la promo que Rosalía ha hecho de Madrid valga más que la infracción. Las políticas del gobierno de la región se piensan para los fondos inmobiliarios, nunca para los ciudadanos. Aún entre los 500 artistas más escuchados en el mundo pese a que hace más de un año que no publica absolutamente nada, Rosalía es una artista global. Tiene el doble de oyentes en Ciudad de México que en Madrid, y tiene en Santiago de Chile los mismos que en la capital española. Pero eligió Madrid para promocionarse.

Comentarios destacados:    
#5 grisgoblin
No entraré en la lista de despropósitos como que el Estadi Olímpic esté «aislado del ruido». La verdad es que soltar exabruptos intentando no perder el toque swiftie tiene su encanto. También los comentarios de haters dentro del propio artículo. En el mejor estilo carpetovetónico, hay quien se lanza a defender Madrid (¿de verdad creen que está limpio?) o a soltar argumentos ad hominem.

No será el mejor artículo del mundo, pero al menos tiene enlaces, cierto humor y reparte para todos los…   » ver todo el comentario
4 K 44
Ratoncolorao #13 Ratoncolorao
#10 Se lo dices a un murciano...
0 K 20
alcama #1 alcama *
Es tan sucia y gris que, siendo catalana, viene a Madrid a presentar su disco.
Cuanta envidia y resentimiento
3 K 13
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
#1 Pero no llores más, hombre, que en breve Ayuso te da tu terroncito de azucar por los servicios prestados.
2 K 13
#10 Katos
#2 lo de que en MADrit todo el mundo vota Ayuso es para hacéroslo mirar.
1 K 13
DrToxic #6 DrToxic
#1 Sucia, gris y FEA A RABIAR. Y te lo dice un madrileño.

Los chorrocientos años bajo gobiernos del partido de Mordor no ayudan, la verdad.
0 K 11
Barney_77 #7 Barney_77
Tengo sentimeintos encontrados contra las multas proporcionales. Por un lado me parece un sistema fantastico para igualar las incentivos para no cometer infracciones pero por otro lado me encuentro con bastantes preguntas. ¿Aquellos que se declaran insolventes o sin ingreso estarian exentos? ¿No estariamos discriminando al personal? ¿Ingresos o posesiones? Si lo aplicamos a multas tipo trafico o cuestiones adminsitrativas ¿que nos impide aplicarlo tambien a cuestiones penales?
No se, me parece una buena solucion pero de muy dificil aplicacion y que al final crearia grupos "impunes"
0 K 13
#8 soberao *
#3 #7 Noticia del mismo medio:
Rosalía no tenía autorización para su evento en Callao y podría ser sancionada. jenesaispop.com/2025/10/21/509825/rosalia-autorizacion-callao/

Lo que diga la Constitución, para mañana...
Artículo 21 de la Constitución Española de 1.978

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa.
www.laconstitucion.es/articulo-21-de-la-constitucion-espanola.html
1 K 16
#14 Patruclo
#8 De haber un problema creo que estaria relacionado mas bien con el permiso para rodajes, sesiones fotográficas y filmaciones en la vía pública. Vamos que serian los permisos de rodaje en vía pública, autorización puntual de ocupación (si se usaron trípodes, vallados, furgonetas, etc.) y a lo mejor tambien la licencia publicitaria temporal (si se considera acción promocional directa del disco)
Otra cosa es que no esta de mas avisar para hacerlo pero creo que es dificil considerarlo espectáculo público o concentración organizada
0 K 9
Tito_Keith #9 Tito_Keith
#7 Sería empezando en un mínimo y a partir de ahí subir por tramos. Por ejemplo. a la gente que defrauda a hacienda o a los políticos corruptos les subiría la pena proporcionalmente a la pasta que ya tengan o disfruten, porque hay que investigar si tienen las cosas a su nombre o a nombre de su suegra. Ahí vendría la complicación.
0 K 8
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#7 en España a veces se condena a penas pequeñas de cárcel a 8€ día. Si pagas no entras.
0 K 14
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
puede que no os guste Ayuso, pero ojo, mas que politica es una cuestion arquetipica, ya pueden ser catalanes, vascos o andaluces que digan que ñiñiñi eso es normal, pero indigenas de alli que la tactica sea dejar al contrario tuerto aunque uno se quede ciego...no es buena idea haciendo que coincida la poblacion con el gobernante...pues puede pasar por ejemplo en Murcia que muchos murcianos se han dedicado a exagerar el pozo de inmundicia que es aquello creyendo que sacando a los paletos que estan el poder y se pongan ellos, la gente creera que aquello pasa a ser un paraiso de virtud, cuidado con los Efialtes y demas abominaciones, es un arquetipo de "persona"
0 K 8
oceanon3d #3 oceanon3d *
A mi se me vino a la cabeza el neofeudalismo. Los ricos empiezan a pasarse todo por los huevos porque determinadas sanciones son iguales para todos como marca la democracia. Le sale gratis.

Pensé que con multas proporcionales al patrimonio se pensarían mas hacer algunas tonterías que hacen.
0 K 8
#11 Kikoncito
Joder con la excusa de Rosalia le mete unas hostias al Carapolla y sus votantes. A ver si en Madrid les gusta vivir entre la mierda, adelante.
0 K 7

