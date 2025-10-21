Madrid debería pagar a Rosalía la promo de su ciudad sucia y gris

Si tanto les gusta el libre mercado, quizá la promo que Rosalía ha hecho de Madrid valga más que la infracción. Las políticas del gobierno de la región se piensan para los fondos inmobiliarios, nunca para los ciudadanos. Aún entre los 500 artistas más escuchados en el mundo pese a que hace más de un año que no publica absolutamente nada, Rosalía es una artista global. Tiene el doble de oyentes en Ciudad de México que en Madrid, y tiene en Santiago de Chile los mismos que en la capital española. Pero eligió Madrid para promocionarse.