Madrid debería pagar a Rosalía la promo de su ciudad sucia y gris

Si tanto les gusta el libre mercado, quizá la promo que Rosalía ha hecho de Madrid valga más que la infracción. Las políticas del gobierno de la región se piensan para los fondos inmobiliarios, nunca para los ciudadanos. Aún entre los 500 artistas más escuchados en el mundo pese a que hace más de un año que no publica absolutamente nada, Rosalía es una artista global. Tiene el doble de oyentes en Ciudad de México que en Madrid, y tiene en Santiago de Chile los mismos que en la capital española. Pero eligió Madrid para promocionarse.
| etiquetas: madrid , multa , rosalía , promoción
No será el mejor artículo del mundo, pero al menos tiene enlaces, cierto humor y reparte para todos los… » ver todo el comentario
Cuanta envidia y resentimiento
Los chorrocientos años bajo gobiernos del partido de Mordor no ayudan, la verdad.
No se, me parece una buena solucion pero de muy dificil aplicacion y que al final crearia grupos "impunes"
Rosalía no tenía autorización para su evento en Callao y podría ser sancionada. jenesaispop.com/2025/10/21/509825/rosalia-autorizacion-callao/
Lo que diga la Constitución, para mañana...
Artículo 21 de la Constitución Española de 1.978
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará de autorización previa.
www.laconstitucion.es/articulo-21-de-la-constitucion-espanola.html
Otra cosa es que no esta de mas avisar para hacerlo pero creo que es dificil considerarlo espectáculo público o concentración organizada
Pensé que con multas proporcionales al patrimonio se pensarían mas hacer algunas tonterías que hacen.