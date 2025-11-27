Madrid es la comunidad que menos gasta por habitante en servicios públicos básicos

Los recursos que destina están 10 puntos por debajo de la media nacional y son hasta 42 puntos inferiores a la comunidad que más invierte en ellos: el País Vasco. La comunidad madrileña se sitúa por debajo del promedio nacional en todas las rúbricas que conforman los servicios fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales), destacando su última posición en el caso de la educación, según un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).