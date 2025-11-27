edición general
Madrid es la comunidad que menos gasta por habitante en servicios públicos básicos

Los recursos que destina están 10 puntos por debajo de la media nacional y son hasta 42 puntos inferiores a la comunidad que más invierte en ellos: el País Vasco. La comunidad madrileña se sitúa por debajo del promedio nacional en todas las rúbricas que conforman los servicios fundamentales (sanidad, educación, servicios sociales), destacando su última posición en el caso de la educación, según un estudio elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

| etiquetas: comunidad madrileña , política social , ultraliberalismo , populismo
Desideratum
"""'En el caso de Madrid, que también tiene una actividad boyante —su PIB per cápita es el más elevado del país— y unos recursos del sistema de financiación que están en la media, influyen otras variables, como las decisiones políticas respecto a los servicios públicos, la composición de la demanda y la preferencia de parte de la población por servicios privados.""""

Hay una parte de la población del espectro de la fachipobrez que ha sido condicionada, cual…
cenutrios_unidos
Pero hay libertaz
Feindesland
A ver, normal. Se llama sinergia, joder...

:palm:

Haces una acera en mi pueblo y cuesta un huvo por haboitante que la pasea.
La haces en Madrid y sale a céntimos.

:wall: :wall: :wall:
Arzak_
Pero tenemos libertá y no hay comonismo 8-D
