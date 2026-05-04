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De Madrid a Bilbao, los asentamientos de tiendas de campaña se disparan en los parques españoles

De Madrid a Bilbao, los asentamientos de tiendas de campaña se disparan en los parques españoles

La llegada del calor y el fin de las lluvias lleva a muchas personas sin hogar a asentarse en parques urbanos y otras zonas de todo el país. Muchos trabajan, pero no pueden pagar una casa. El perfil de quienes habitan esas tiendas de campaña fluctúa entre inmigrantes, mujeres, jóvenes, toxicómanos, personas con movilidad reducida o simplemente insolventes que no se pueden permitir ni siquiera una habitación en un piso compartido.

| etiquetas: reino de españa , capitalismo , monarquía , pobreza , subdesarrollo
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9 comentarios
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#5 Leon_Bocanegra
La tuuuuuuurra!


Ahora solo falta que venga turramar y nos cuente que el ppsoe nos roba y nos ponga la lista de partidos a votar, con especial énfasis a que votemos a escaños en blanco.
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Mediorco #4 Mediorco
Si no te puedes permitir una habitación, ¿de qué sirve quedarse en una ciudad como Madrid aunque tengas trabajo?

¿No es mejor buscar trabajo en otra capital de provincia que sea menos cara y hacer tu vida ahí?
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Connect #8 Connect
Iba a votar el meneo hasta que he visto que el que lo ha enviado tenía ganas de hacer el inmaduro con ese comentario...
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Mediorco #6 Mediorco *
#_1 Tu sabes, los pobres y los inmigrantes le están quitando el sitio en los parques a los verdaderos españoles :troll:
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GeneWilder #7 GeneWilder
Tercermundización galopante.
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FunFrock #3 FunFrock
Vamos como un cobete
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#1 BoosterFelix
Os envío esta como otro ejemplo más del tipo de noticias que no deberíamos enviar a Menéame, pues deberíamos considerarla como aporofóbica, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, dado que al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la…   » ver todo el comentario
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menéame