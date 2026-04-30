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La madre de Noelia pide que se derogue la eutanasia pese a que apoyó la decisión de su hija: "No tenía una enfermedad terminal"

Tras la muerte asistida de su hija de 25 años, Yolanda apuntó contra el sistema sanitario, cuestionó la ley y reclamó su derogación en un video difundido.

| etiquetas: eutanasia
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5 comentarios
2 0 12 K -93 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Que se decida de una vez
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eltxoa #5 eltxoa
carroñeros!
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Zapa #2 Zapa
¡¡¡Hostias, si, por favor!!! ¡¡¡Necromancia at its best!!!
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menéame