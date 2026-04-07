Una madre le inventaba enfermedades a su hijo, lo obligaba a usar silla de ruedas y hasta lo sometió a cirugías innecesarias

La policía del condado de Tarrant, Texas, detuvo a Kaitlyn Rose Laura, una mujer acusada de someter a su hijo de tres años a procedimientos médicos innecesarios, incluyendo la colocación quirúrgica de una sonda de alimentación que el menor no necesitaba y hasta cuidados paliativos. El sheriff Bill Waybourn calificó el caso como “un crimen horroroso” y aseguró que la mujer actuó de manera “malvada y tortuosa” con su hijo. El menor fue retirado de la custodia de su madre y trasladado a una familia de acogida, donde comenzó recuperarse.