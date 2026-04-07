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Una madre le inventaba enfermedades a su hijo, lo obligaba a usar silla de ruedas y hasta lo sometió a cirugías innecesarias

Una madre le inventaba enfermedades a su hijo, lo obligaba a usar silla de ruedas y hasta lo sometió a cirugías innecesarias

La policía del condado de Tarrant, Texas, detuvo a Kaitlyn Rose Laura, una mujer acusada de someter a su hijo de tres años a procedimientos médicos innecesarios, incluyendo la colocación quirúrgica de una sonda de alimentación que el menor no necesitaba y hasta cuidados paliativos. El sheriff Bill Waybourn calificó el caso como “un crimen horroroso” y aseguró que la mujer actuó de manera “malvada y tortuosa” con su hijo. El menor fue retirado de la custodia de su madre y trasladado a una familia de acogida, donde comenzó recuperarse.

| etiquetas: kaitlyn rose laura , madre , enfermedades , hijo
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3 comentarios
4 1 0 K 54 actualidad
#2 Eukherio
Es el síndrome de Munchausen por poderes. Hay casos famosos y hasta sale en películas y series. El mayor problema suele ser que generalmente son o tienen a algún sanitario de su lado para que les permitan tantas barbaridades, porque en circunstancias normales los pillan rápido.
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#1 woke
yo si te creo marrana.
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mund4y4 #3 mund4y4
Munchausen por poderes, siempre me pone los pelos de punta leer sobre estos casos :-/
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menéame