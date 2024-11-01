edición general
La madre del bebé hallado muerto en un hospital de Gran Canaria, acusada de asesinato

La autoridad judicial del Juzgado de San Bartolomé de Tirajana ha imputado un delito de asesinato con alevosía o de asesinato de víctima especialmente vulnerable por razón de su edad a la mujer que dio a luz el 3 de enero a una bebé en el baño de un hospital del sur de Gran Canaria, cuyo cuerpo sin vida fue hallado poco después. El delito de asesinato con alevosía está castigado con penas de prisión de hasta 25 años, mientras que el asesinato de una víctima especialmente vulnerable por razón de su edad conlleva prisión permanente revisable.

#1 anamabel
Por algún olvido tonto, ningún gobierno parece haberse percatado de que la inmensa mayoría de neonatos asesinados son a manos de mujeres, o que la mayoría de los menores de 18 años asesinados en el ámbito familiar tienen como verdugos a mujeres. Porsupuesto, tampoco se han acordado de hacer una ley con "perspectiva de género" para tratar el tema.

www.interior.gob.es/opencms/pdf/prensa/balances-e-informes/2018/INFORM
#4 Febrero2034
Las madres matan más a sus hijos q los padres. Pero como no hay estadísticas pues lo ocultamos
#2 rbrn
Primera madre protectora del año.
#3 DarthMatter
¿Y dónde está el resto del artículo?

No nos hemos enterado de casi nada de lo que ha sucedido.
#5 burgerconqueso
#3 ni te vas a enterar, por alguna rara razón pocos detalles se daran... y rápidamente a otra cosa
