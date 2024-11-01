Macron mantiene una "acalorada" conversación con Netanyahu sobre Oriente Medio

El presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la situación en Oriente Medio y el Líbano, anunció el Palacio del Elíseo; y que fue «acalorada», según medios franceses. Francia solicitó este lunes una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido al «brutal deterioro» de la situación en el Líbano, había informado previamente el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en sus redes sociales...