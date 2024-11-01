edición general
Macron mantiene una "acalorada" conversación con Netanyahu sobre Oriente Medio

El presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre la situación en Oriente Medio y el Líbano, anunció el Palacio del Elíseo; y que fue «acalorada», según medios franceses. Francia solicitó este lunes una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debido al «brutal deterioro» de la situación en el Líbano, había informado previamente el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, en sus redes sociales...

cocolisto #1 cocolisto
Menos lobos Caperacito {0x1f601}
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Resumen de la conversación:
M: ¡Nos estás jodiendo la energía, deja ya tu estúpida guerra!
N: Ni de coña, puto gentil.
M: Me rindo.
lonnegan #4 lonnegan
Si tuvieran huevos, Macron mismo le tenia que pegar un tiro al genocidada ese y se acababa la guerra.
#6 Dav3n
#4 Macron? Macron le come el ** a Netanyahu.

Y matándolo tampoco acabas nada, a ver si nos vamos a pensar que ésto lo monta un solo tío, no seamos tan inocentes.

Aunque la idea me gusta, no te voy a engañar.
javibaz #3 javibaz
¿Netanyahu le ha echado la bronca por algo?
Andreham #2 Andreham
"Si sigues expulsando gente me van a venir a mi", será lo que le dijo, básicamente.
