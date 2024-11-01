edición general
Macron, con gafas de sol, pide a la UE no tener miedo a usar el mecanismo anticoerción europeo

'Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego', ha dicho el presidente francés.

camvalf #5 camvalf
Lo digo y lo repito, con que Europa dejara de comprar/vender en dolares el daño que se le hace es irreparable.
themarquesito #6 themarquesito
#5 Eso sería el arma nuclear económica
#2 candonga1
Tiene un ojo a la virulé, de ahí lo de las gafas oscuras.
Benzo #3 Benzo
#2 Ah yo pensaba que era para hacerse el 'tipo duro' 8-D xD
ayatolah #7 ayatolah
#2 En el mismo artículo me aparece a la derecha un enlace en el que pone que tiene una hemorragia subconjuntival.
dejo enlace para quien lo lo haya visto:
www.huffingtonpost.es/life/salud/que-hemorragia-subconjuntival-afeccio
Aguarrás #1 Aguarrás *
Pero si luego va de sumiso con el Trumpeta... ¡Tío patético, falso!. ¬¬
dark_soul #4 dark_soul
No se. Da la sensación que es una imagen generada con IA.
