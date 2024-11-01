·
10
meneos
63
clics
Macron, con gafas de sol, pide a la UE no tener miedo a usar el mecanismo anticoerción europeo
'Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego', ha dicho el presidente francés.
|
etiquetas
:
macron
,
ue
,
eeuu
,
trump
9
1
0
K
113
actualidad
7 comentarios
9
1
0
K
113
actualidad
#5
camvalf
Lo digo y lo repito, con que Europa dejara de comprar/vender en dolares el daño que se le hace es irreparable.
4
K
60
#6
themarquesito
#5
Eso sería el arma nuclear económica
0
K
20
#2
candonga1
Tiene un ojo a la virulé, de ahí lo de las gafas oscuras.
1
K
34
#3
Benzo
#2
Ah yo pensaba que era para hacerse el 'tipo duro'
1
K
31
#7
ayatolah
#2
En el mismo artículo me aparece a la derecha un enlace en el que pone que tiene una hemorragia subconjuntival.
dejo enlace para quien lo lo haya visto:
www.huffingtonpost.es/life/salud/que-hemorragia-subconjuntival-afeccio
0
K
10
#1
Aguarrás
*
Pero si luego va de sumiso con el Trumpeta... ¡Tío patético, falso!.
0
K
12
#4
dark_soul
No se. Da la sensación que es una imagen generada con IA.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
