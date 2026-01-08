Macron critica el "nuevo imperialismo" y avisa de que EEUU se está "alejando" de sus aliados

Emmanuel Macron ha roto este jueves su silencio después de escuchar cómo el mundo se hacía eco de las burlas que le lanzaba Donald Trump hace unos días. Sin embargo, su respuesta ha tomado otro camino; el de la diplomacia. Con semblante serio, la mano en el bolsillo y sin apenas guión en el que apoyarse, el presidente de Francia ha aprovechado la Conferencia Anual de Embajadores, celebrada este jueves en el Palacio del Elíseo, para lanzar un claro mensaje sobre los últimos acontecimientos internacionales