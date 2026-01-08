edición general
Macron critica el "nuevo imperialismo" y avisa de que EEUU se está "alejando" de sus aliados

Emmanuel Macron ha roto este jueves su silencio después de escuchar cómo el mundo se hacía eco de las burlas que le lanzaba Donald Trump hace unos días. Sin embargo, su respuesta ha tomado otro camino; el de la diplomacia. Con semblante serio, la mano en el bolsillo y sin apenas guión en el que apoyarse, el presidente de Francia ha aprovechado la Conferencia Anual de Embajadores, celebrada este jueves en el Palacio del Elíseo, para lanzar un claro mensaje sobre los últimos acontecimientos internacionales

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Vasallos, de aliados nada. Y nadie mejor que los franceses debería saberlo.
2 K 43
javibaz #10 javibaz
#3 en Francia no hay ni una base estadounidense y serán de los pocos de europa que pueden decirlo.
0 K 11
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#10

Pero bien que hubo divisiones nazis descansando ... a lo mejor quiere dice algo del espíritu combativo gabacho.
1 K 27
javibaz #15 javibaz
#12 tienen un ejercito de alto rendimiento, se rinden rápido.
1 K 27
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#15

Así es. xD xD xD
0 K 16
jonolulu #1 jonolulu
Y todavía habla de aliados...
2 K 40
Supercinexin #8 Supercinexin
#1 Los derechistas europedos, sinceramente lo digo, a veces tengo problemas para identificar si son subnormales o si es que nos toman a todos los normales por gilipollas. Es una pregunta que me hago muy a menudo, sobretodo los últimos ~15 años, con todo lo de Siria, Ucrania, USrael y su puta madre.
3 K 50
#16 Barriales
#1 desde el final de la segunda guerra mundial y su tan cacareado plan Marshall, europa es una colonia gringa.
0 K 7
Format_C #2 Format_C
Trump no tiene aliados, solo siervos
2 K 38
#4 mam23
#2 o clientes.
0 K 7
Format_C #6 Format_C
#4 no eres cliente si el te dice donde gastar tu dinero. Trump solo quiere que gasten en sus cosas y no le gusta que compres la alternativa, por eso te amenaza si lo haces.

Ojalá se acabe pronto su reinado, pero como no sea igual que en civil war, me temo que se va a clavar al despacho oval.
1 K 27
#13 Pepepistolas
#2 el zanahorio lo llevo a su maxima expresion y te lo tira a la cara , pero siempre fuimos vasallos.
0 K 7
Format_C #18 Format_C
#13 no siempre, hasta 1898 fuimos enemigos
0 K 7
Sacronte #9 Sacronte
El pedazo de mierda este igual que toda la panda de hijos de puta de la UE despues de aplaudir como monos con la invasion de Venezuela se ponen muy dignos cuando ha posado los ojos en Groenlandia.
1 K 20
cocolisto #14 cocolisto
Este sr cada vez es más tonto y voluble. Dice cosas porque algo hay que decir y poco más.
0 K 19
#7 BurraPeideira_
Más bobo imposible. Después de aguantar mil y una humillaciones vas a ponerte digno.
0 K 11
#20 luckyy
Este imbécil aplaudió el secuestro de Maduro y ahora se da cuenta del ninguneo de EEUU, no solo Trump sino también de Biden y de GB, que nos ha dejado fuera de cualquier solución para Ucrania o de Gaza
0 K 10
Spirito #11 Spirito
Aquí tiene a fervorosos felones.
0 K 9
#19 Poligrafo
Palabras....
0 K 7

