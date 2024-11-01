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Macron anuncia la muerte de un soldado francés de la ONU en Líbano y apunta a Hezbulá

Macron anuncia la muerte de un soldado francés de la ONU en Líbano y apunta a Hezbulá

Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en Líbano ha muerto este sábado y otros tres han resultado heridos en un ataque registrado en el sur de ese país que Francia atribuye a Hezbulá, indicó el presidente, Emmanuel Macron.

| etiquetas: francia , onu , hezbulá , libano , muerte
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
Picho #1 Picho
Está claro...
Israel solo dispara besos y porpurina a sus aliados
10 K 127
Alakrán_ #8 Alakrán_
#1 ¿Por qué cuestionas la versión de Macron? ¿Tienes información que los demás no tengamos? ¿Hezbolá dispara arcoiris?

Hezbolá no tiene ningún interés en este acuerdo de paz ya que su desmantelamiento está encima de la mesa. Líbano tiene derecho a elegir su futuro y dejar siempre de estar en la línea de fuego en la que le sitúa Hezbolá, a pesar de saber cómo se las gasta los carniceros israelíes.
Ya sabéis dónde está el negativo.
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NoPracticante #9 NoPracticante
#8 claro. En Hezbolá son tan tontos y malvados que se buscan un nuevo enemigo. Las fuerzas de la ONU llevan décadas en el Líbano y precisamente ahora les da por atacar a los franceses.

Han muerto decenas de cascos azules en el Líbano desde los años 70 y buena parte han sido Issrael sin querer. Este año se han cargado ya a cuatro y no veo a nadie declarándoles la guerra por desgracia
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#3 luckyy
Esta payaso esta buscando justificaciones para ir s la guerra que lleva buscando desde hace cuatro años
7 K 65
#5 Dedalos
Hizbula!? No se lo cree ni el, ufff, que mal huele esto.
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obmultimedia #7 obmultimedia
#5 Hamas ya esta amortizado, ahora toca otro enemigo fantasma diferente.
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#10 Vindicta
#5 Sabrán ellos mejor que tú quien ha matado a uno de los suyos.
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freenetico #2 freenetico
No sé, Rick..
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Connect #4 Connect
Francia siempre pilla. El soldado muerto en una base por un misil de Irán, también era francés. No se, esta gente no entiendo como logró un imperio. Siempre huyen y siempre pillan.
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Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Yo pensaba que los follacabras eran seres de luz indefensos.
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menéame