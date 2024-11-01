Macron anuncia la muerte de un soldado francés de la ONU en Líbano y apunta a Hezbulá

Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en Líbano ha muerto este sábado y otros tres han resultado heridos en un ataque registrado en el sur de ese país que Francia atribuye a Hezbulá, indicó el presidente, Emmanuel Macron.
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Hezbolá no tiene ningún interés en este acuerdo de paz ya que su desmantelamiento está encima de la mesa. Líbano tiene derecho a elegir su futuro y dejar siempre de estar en la línea de fuego en la que le sitúa Hezbolá, a pesar de saber cómo se las gasta los carniceros israelíes.
Ya sabéis dónde está el negativo.
Han muerto decenas de cascos azules en el Líbano desde los años 70 y buena parte han sido Issrael sin querer. Este año se han cargado ya a cuatro y no veo a nadie declarándoles la guerra por desgracia