Macrogranja porcina en Riglos: “Contraria al sentido común y a la imagen de Aragón, sería un riesgo ambiental inasumible”

La Plataforma “Riglos sin Granja Porcina” vuelve a denunciar el proyecto de instalación de una macrogranja de tocinos “en uno de los entornos naturales más emblemáticos de Aragón”

| etiquetas: macrogranja porcina , mallos de riglos , aragon , riesgo ambiental
4 comentarios
Mountains #1 Mountains
La instalación agroindustrial se situaría “entre la estación de ferrocarril Riglos-Concilio y la localidad de Concilio, a un kilómetro del núcleo urbano de Concilio, cuatro kilómetros de Riglos, menos de un kilómetro de la zona de chalets de Riglos, a tan solo quinientos cuarenta metros de la zona de actividades y educación ambiental de Mundo Rebuzno y en una zona de alto valor paisajístico, turístico y ecológico”, recalcan.
#2 tyrrelco *
Seguro que el cabronazo que decidió que estaba bien ponerla ahí no diría lo mismo si viviera en el pueblo.
Está bien votar a gentuza que apoya estás mega mierdas, que no?
DarthAcan #4 DarthAcan
Me parece bien, más empleo para la zona.

Luego nos quejamos que si los pueblos se mueren, que si la España vaciada y que si no se puede meter a todo el mundo en ciudades, pero a nada que alguien genera puestos de trabajo en el rural se le ponen todas las pegas del mundo...
Lyovin81 #3 Lyovin81 *
A mí me han plantado una macrogranja de estas de cerdos en el pueblo donde pensaba retirarme algún día.
Era el único sitio que consideraba propio, un sitio tranquilo, sin industria, aunque por desgracia no puedo vivir allí porque mi plaza pertenece a otra comunidad autónoma. Mi sitio al que poder volver. En la vida no quería más que eso, poder estar allí tranquilo algún día. No viajo, no consumo casi nada, no como carne más que una vez por semana y nunca de cerdo porque hace mucho que soy…   » ver todo el comentario
